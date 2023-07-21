ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрелы Харьковской области. Оккупанты за сутки убили одного и ранили троих мирных жителей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Противник ежедневно атакует Харьковскую область
Противник ежедневно атакует Харьковскую область
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

В результате обстрелов со стороны российских оккупантов за минувшие сутки погиб один и ранены три мирных жителя Харьковской области. Об этом в Telegram 21 июля сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Этой ночью в результате вражеских обстрелов села Новоосиново Купянского района получила легкие ранения 56-летняя женщина, в госпитализации не нуждалась. Поврежден частный дом", – написал Синегубов.

По его словам, за прошедшие сутки враг массированно обстрелял населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов области.

В Волчанске повреждены по меньшей мере три частных жилых дома и хозяйственные постройки.

В Купянске повреждены семь частных домов.

В результате обстрела из танка Казачьей Лопани погиб мужчина 60 лет. Также там повреждены частный дом и гараж.

В селе Петровка Богодуховского района захватчики повредили многоквартирный дом. Ранения получили двое гражданских мужчин 69 и 52 лет.

Помимо этого, накануне около 20.10 в селе Верхний Байрак Изюмского района в своем дворе на неизвестном взрывном предмете подорвался гражданский мужчина 48 лет. Он госпитализирован с легкими травмами.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр они взять не смогли.

По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".

Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кондратюк о Козловском: Он должен деньги. Если моя жизнь закончится, я его прощу по факту окончания моей жизни. Думаю, он должен заплатить
Кондратюк о Козловском: Он должен деньги. Если моя жизнь закончится, я его прощу по факту окончания моей жизни. Думаю, он должен заплатить
Галина ГРИШИНА
Потап снялся в поле и высказался об украинском народе
Потап снялся в поле и высказался об украинском народе
Сорбет из клубники и персика. Рецепт от эксперта
Сорбет из клубники и персика. Рецепт от эксперта
Абрикосовое варенье с миндальными хлопьями. Пошаговый рецепт с описанием всех нюансов
Абрикосовое варенье с миндальными хлопьями. Пошаговый рецепт с описанием всех нюансов
Галина ГРИШИНА
19-летняя дочь Клум снялась в бикини и кружевных брюках. Фото
19-летняя дочь Клум снялась в бикини и кружевных брюках. Фото
Дорофеева о своем новом браке: Мне повезло чувствовать то, что я сейчас чувствую в такие сложные времена
Дорофеева о своем новом браке: Мне повезло чувствовать то, что я сейчас чувствую в такие сложные времена
Галина ГРИШИНА
Сливовое варенье всего из трех компонентов. Пошаговый рецепт с точными пропорциями и кулинарные лайфхаки
Сливовое варенье всего из трех компонентов. Пошаговый рецепт с точными пропорциями и кулинарные лайфхаки
Галина ГРИШИНА
"Никакого ботокса". 56-летняя Хайек раскрыла свой секрет красоты
"Никакого ботокса". 56-летняя Хайек раскрыла свой секрет красоты
"Намного приятнее смотреть на себя в зеркало". Жена Павлика показала фигуру после трех недель похудения
"Намного приятнее смотреть на себя в зеркало". Жена Павлика показала фигуру после трех недель похудения
Галина ГРИШИНА
Придерживайтесь этих правил – и ваше лицо сохранит молодость и красоту. Косметолог рассказала, как женщинам старше 45 лет ухаживать за кожей
Придерживайтесь этих правил – и ваше лицо сохранит молодость и красоту. Косметолог рассказала, как женщинам старше 45 лет ухаживать за кожей
Галина ГРИШИНА
"Если сравнивать с пенсиями судей, то моя – мизерная". 61-летний Кондратюк озвучил размер своей пенсии
"Если сравнивать с пенсиями судей, то моя – мизерная". 61-летний Кондратюк озвучил размер своей пенсии
Галина ГРИШИНА
Добавьте это в воду – и огурцы будут устойчивы к жаре. Эксперт рассказала, как защитить огурцы от засухи и ускорить их рост
Добавьте это в воду – и огурцы будут устойчивы к жаре. Эксперт рассказала, как защитить огурцы от засухи и ускорить их рост
Галина ГРИШИНА
Героем шоу "Холостяк" в США стал 71-летний ресторатор. За него будут бороться женщины, которые "имеют жизненный опыт и надежду на искру"
Героем шоу "Холостяк" в США стал 71-летний ресторатор. За него будут бороться женщины, которые "имеют жизненный опыт и надежду на искру"
Галина ГРИШИНА
Бойфренд Рианны выпустил кулон в виде буквы Z, созданной из танков. В сети назвали это позором, а рэпера обвинили в поддержке агрессора
Бойфренд Рианны выпустил кулон в виде буквы Z, созданной из танков. В сети назвали это позором, а рэпера обвинили в поддержке агрессора
Галина ГРИШИНА
Как в магазине выбрать качественное и полезное сливочное масло. Лайфхаки и расшифровка ГСТУ
Как в магазине выбрать качественное и полезное сливочное масло. Лайфхаки и расшифровка ГСТУ
Галина ГРИШИНА
39-летний Нефьодов впервые стал отцом и показал первое фото с новорожденным сыном Орестом. Фото
39-летний Нефьодов впервые стал отцом и показал первое фото с новорожденным сыном Орестом. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и листья на растениях не будут желтеть. Эксперт рассказал, как в жару эффективно защитить огурцы и помидоры (206175)
2
"Если сравнивать с пенсиями судей, то моя – мизерная". 61-летний Кондратюк озвучил размер своей пенсии (124500)
3
Кацурин и Дорофеева после свадьбы показали своих новых друзей – супружескую пару – и высказались о свингерских вечеринках (54094)
4
Добавьте это в воду – и огурцы будут устойчивы к жаре. Эксперт рассказала, как защитить огурцы от засухи и ускорить их рост (46025)
5
Как выглядит Каминская в купальнике на снимках с разницей в полтора года (45545)
6
"Простой рецепт, вкуснее цукини уже не будет!" Как приготовить котлеты из кабачков (44090)
7
65-летний Лундгрен женился на 27-летней фитнес-инструкторе после трех лет отношений (38364)
8
Кацурин сменил имидж после свадьбы с Дорофеевой и показал свадебный подарок от Никитюк (38119)
 
 
 
 