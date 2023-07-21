Обстрелы Харьковской области. Оккупанты за сутки убили одного и ранили троих мирных жителей

"Этой ночью в результате вражеских обстрелов села Новоосиново Купянского района получила легкие ранения 56-летняя женщина, в госпитализации не нуждалась. Поврежден частный дом", – написал Синегубов.

По его словам, за прошедшие сутки враг массированно обстрелял населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов области.

В Волчанске повреждены по меньшей мере три частных жилых дома и хозяйственные постройки.

В Купянске повреждены семь частных домов.

В результате обстрела из танка Казачьей Лопани погиб мужчина 60 лет. Также там повреждены частный дом и гараж.

В селе Петровка Богодуховского района захватчики повредили многоквартирный дом. Ранения получили двое гражданских мужчин 69 и 52 лет.

Помимо этого, накануне около 20.10 в селе Верхний Байрак Изюмского района в своем дворе на неизвестном взрывном предмете подорвался гражданский мужчина 48 лет. Он госпитализирован с легкими травмами.