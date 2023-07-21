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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала двоих подозреваемых в оправдании агрессии РФ против Украины

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В Киеве задержан бывший преподаватель лицея
В Киеве задержан бывший преподаватель лицея
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала двоих подозреваемых в оправдании вооруженной агрессии России против Украины. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 21 июля.

В Киеве задержан бывший преподаватель лицея. По данным следствия, среди своих бывших учеников он пропагандировал идеи священника-блогера Русской православной церкви Андрея Ткачева, которому СБУ ранее объявила о подозрении за призывы к уничтожению украинских городов.

"Также он пытался навязывать постулаты рашизма под авторством российского псевдоисторика Евгения Спицына, отрицавшего существование Украины как суверенного государства. Кроме того, вражеский пропагандист склонял знакомых граждан призывного возраста "косить" от службы в рядах Сил обороны и восхвалял руководителей Кремля", – говорится в сообщении.

В Харьковской области СБУ разоблачила мужчину, который, по данным следствия, участвовал в постановочных сюжетах российских медиа в период временной оккупации части региона.

"Он проживал в захваченном в то время населенном пункте и раздавал интервью прокремлевским информагентствам, в которых называл войну в Украине "гражданским конфликтом". Также в этих сюжетах он добровольно призывал украинских защитников сложить оружие в пользу страны-агрессора. Такие видео росСМИ подавали как якобы позицию рядовых граждан Украины и использовали для массового "разгона" в информпространстве", – сообщили в пресс-центре.

После освобождения региона он "залег на дно", надеясь избежать правосудия, заявили в СБУ.

Обоим мужчинам объявили о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, СБУ, Харьковская область, война России против Украины
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