СБУ заявила о задержании блогера, который был соратником Стремоусова

"Фигурантом является пророссийский блоггер из Николаевской области, длительное время работавший на коллаборанта [Кирилла] Стремоусова и фактически являвшийся его правой рукой. До полномасштабного вторжения России они вместе организовывали проплаченные массовые акции, направленные на расшатывание внутриполитической ситуации в регионе в пользу страны-агрессора", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, в период российской оккупации части Николаевской области и Херсона Стремоусов вошел в состав местной российской оккупационной администрации, а его соратник остался на подконтрольной Украине территории.

"Для распространения деструктивного контента использовал собственные страницы и каналы в Youtube, Facebook и Instagram, а также в запрещенной соцсети "ВКонтакте" с общей аудиторией более 100 тыс. пользователей. На этих интернет-ресурсах он отрицал существование украинской государственности и украинского народа. Также он дискредитировал украинских защитников и призывал граждан уклоняться от призыва в силы обороны. В дальнейшем его сюжеты и публикации подхватывали центральные рупоры Кремля и распространяли их под видом позиции рядовых граждан Украины. Для конспирации злоумышленник постоянно менял номера телефонов и использовал придуманный никнейм "Мужчина", – проинформировали в пресс-центре.

Блогеру объявили о подозрении по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов), ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины. Он арестован. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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