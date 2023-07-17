"Благодарил военных РФ за "грязную кровавую работу" в Украине". В суд направлено дело против протоиерея Ткачева, сбежавшего в Москву

В сообщении отмечается, что подозреваемый в течение 12 лет служил в соборе УПЦ МП в Львове. С 2005 года проживал в Киеве, а в 2014-м бежал в Москву.
В прокуратуре не назвали имя священника, но его биография и выдвинутые обвинения указывают на протоиерея Андрея Ткачева.
Как отметили в прокуратуре, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину подозреваемый распространял в соцсетях сообщения и видеозаписи, в которых оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и публично призывал к агрессивной войне.
"В своих постах и видеоматериалах подозреваемый поддерживал и популяризировал действия страны-оккупанта в связи с полномасштабным вторжением в Украину, глорифицировал военных России, распространял российские нарративы о секретных биолабораториях в Украине и "укронацистах", утверждал, что "все украинцы сами во всем виноваты". Священник пытался убедить, что Россия не начинала войну, а наоборот – завершает ее и переводил вину за ее начало на Майдан и украинцев. Также мужчина выражал благодарность военным РФ за выполнение в Украине "грязной кровавой работы", – перечислили в прокуратуре.
В апреле СБУ сообщила о выдвинутом Ткачеву подозрении по ст. 436, ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса (распространение материалов, содержащих оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, а также призывы к агрессивной войне против Украины).
Ткачев – уроженец Львова. В 15 лет поступил в Московское суворовское военное училище, а позднее – в Военный институт Министерства обороны СССР в Москве на факультет спецпропаганды, но курс обучения в нем не завершил, заявлял он позднее в интервью 2000.net.ua.
После этого он вернулся во Львов, где 12 лет состоял в клире храма Святого Георгия Победоносца. С 1992-го по 1994 год учился экстерном в Киевской духовной семинарии.
В 2005 году переехал с семьей в Киев. С 2006-го по 2014 год был настоятелем храма Агапита Печерского (Киево-Печерская лавра).
В 2013 году Ткачев был назначен руководителем миссионерского отдела Киевской епархии. Был ведущим на всеукраинском православном телеканале "Киевская Русь".
В июне 2014 года переехал в Россию, где неоднократно критиковал как УПЦ, так и Украину в целом.
"Чем дальше от квазигосударства Украина, тем легче и дышать, и давать оценку... К сожалению, многие в России не до конца понимают, каким зачумленным местом стала ныне эта земля, полная общерусских православных святынь. Там происходит настоящее коллективное беснование! Люди сошли с ума от своего безбожия", – заявлял Ткачев в 2019 году в интервью газете "Культура".