"Благодарил военных РФ за "грязную кровавую работу" в Украине". В суд направлено дело против протоиерея Ткачева, сбежавшего в Москву

Священник распространял российские нарративы о секретных биолабораториях в Украине и "укронацистах", отмечают в прокуратуре Фото: Київська міська прокуратура / Facebook

В сообщении отмечается, что подозреваемый в течение 12 лет служил в соборе УПЦ МП в Львове. С 2005 года проживал в Киеве, а в 2014-м бежал в Москву.

В прокуратуре не назвали имя священника, но его биография и выдвинутые обвинения указывают на протоиерея Андрея Ткачева.

Как отметили в прокуратуре, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину подозреваемый распространял в соцсетях сообщения и видеозаписи, в которых оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и публично призывал к агрессивной войне.

"В своих постах и видеоматериалах подозреваемый поддерживал и популяризировал действия страны-оккупанта в связи с полномасштабным вторжением в Украину, глорифицировал военных России, распространял российские нарративы о секретных биолабораториях в Украине и "укронацистах", утверждал, что "все украинцы сами во всем виноваты". Священник пытался убедить, что Россия не начинала войну, а наоборот – завершает ее и переводил вину за ее начало на Майдан и украинцев. Также мужчина выражал благодарность военным РФ за выполнение в Украине "грязной кровавой работы", – перечислили в прокуратуре.

В апреле СБУ сообщила о выдвинутом Ткачеву подозрении по ст. 436, ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса (распространение материалов, содержащих оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, а также призывы к агрессивной войне против Украины).