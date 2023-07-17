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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Благодарил военных РФ за "грязную кровавую работу" в Украине". В суд направлено дело против протоиерея Ткачева, сбежавшего в Москву

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Священник распространял российские нарративы о секретных биолабораториях в Украине и "укронацистах", отмечают в прокуратуре
Священник распространял российские нарративы о секретных биолабораториях в Украине и "укронацистах", отмечают в прокуратуре
Фото: Київська міська прокуратура / Facebook

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 53-летнего блогера-священника, уроженца Львова, по обвинению в оправдании вооруженной агрессии РФ и публичных призывах к агрессивной войне против Украины. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба прокуратуры.

В сообщении отмечается, что подозреваемый в течение 12 лет служил в соборе УПЦ МП в Львове. С 2005 года проживал в Киеве, а в 2014-м бежал в Москву.

В прокуратуре не назвали имя священника, но его биография и выдвинутые обвинения указывают на протоиерея Андрея Ткачева.

Как отметили в прокуратуре, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину подозреваемый распространял в соцсетях сообщения и видеозаписи, в которых оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и публично призывал к агрессивной войне.

"В своих постах и видеоматериалах подозреваемый поддерживал и популяризировал действия страны-оккупанта в связи с полномасштабным вторжением в Украину, глорифицировал военных России, распространял российские нарративы о секретных биолабораториях в Украине и "укронацистах", утверждал, что "все украинцы сами во всем виноваты". Священник пытался убедить, что Россия не начинала войну, а наоборот – завершает ее и переводил вину за ее начало на Майдан и украинцев. Также мужчина выражал благодарность военным РФ за выполнение в Украине "грязной кровавой работы", – перечислили в прокуратуре.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/pfbid0ArgbUcJ2RGzunUy2hY4fSPD3hWuRGHqcobhv7kEFTncrXMn6et2D7kLJcVfvdxpwl

В апреле СБУ сообщила о выдвинутом Ткачеву подозрении по ст. 436, ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса  (распространение материалов, содержащих оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, а также призывы к агрессивной войне против Украины).

Контекст:

Ткачев – уроженец Львова. В 15 лет поступил в Московское суворовское военное училище, а позднее – в Военный институт Министерства обороны СССР в Москве на факультет спецпропаганды, но курс обучения в нем не завершил, заявлял он позднее в интервью 2000.net.ua

После этого он вернулся во Львов, где 12 лет состоял в клире храма Святого Георгия Победоносца. С 1992-го по 1994 год учился экстерном в Киевской духовной семинарии. 

В 2005 году переехал с семьей в Киев. С 2006-го по 2014 год был настоятелем храма Агапита Печерского (Киево-Печерская лавра). 

В 2013 году Ткачев был назначен руководителем миссионерского отдела Киевской епархии. Был ведущим на всеукраинском православном телеканале "Киевская Русь".

В июне 2014 года переехал в Россию, где неоднократно критиковал как УПЦ, так и Украину в целом. 

"Чем дальше от квазигосударства Украина, тем легче и дышать, и давать оценку... К сожалению, многие в России не до конца понимают, каким зачумленным местом стала ныне эта земля, полная общерусских православных святынь. Там происходит настоящее коллективное беснование! Люди сошли с ума от своего безбожия", – заявлял Ткачев в 2019 году в интервью газете "Культура".

Теги: прокуратура, российская агрессия, война России против Украины, священник, обвинительный акт, блогер
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