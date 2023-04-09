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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Призывает захватчиков убивать мирных жителей Украины". СБУ сообщила о подозрении российскому блогеру – священнику РПЦ

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Ткачев учился на факультете спецпропаганды военного института в Москве, а потом до 2014 года работал в Украине
Ткачев учился на факультете спецпропаганды военного института в Москве, а потом до 2014 года работал в Украине
Фото: wikipedia.org

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в пропаганде войны протоиерею Русской православной церкви Андрею Ткачеву, он находится в России. Об этом проинформировал 7 апреля пресс-центр СБУ.

"СБУ сообщила о подозрении российскому священнику-блогеру РПЦ, который призывал российских военных убивать украинцев и занимается подрывной деятельностью против Украины", – говорится в сообщении

Фигурант – протоиерей РПЦ Андрей Ткачев. По данным СБУ, он выпускник факультета спецпропаганды Военного института Министерства обороны СССР в Москве.

"В 2013 году был назначен руководителем миссионерского отдела Киевской епархии УПЦ (МП) и ведущим на телеканале "Киевская Русь". Именно тогда он начал активно распространять через медиа прокремлевские нарративы, где ставил под сомнение существование украинской государственности", – отметили в СБУ.

Впоследствии Ткачев переехал в Москву, а в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину публично поддержал российских оккупантов. Для этого он создал каналы в Telegram и YouTube, на которые подписались почти 1,3 млн пользователей.

"Там он публикует свои проповеди, в которых призывает захватчиков убивать мирных жителей Украины. Задокументировано, что московский клирик предлагал рашистам наносить религиозные надписи на российские снаряды, используемые агрессором для ракетных ударов по украинским городам", – говорится в сообщении спецслужбы.

Кроме того, по наблюдениям СБУ, Ткачев регулярно посещает эфиры центральных телеканалов России, где активно оправдывает военные преступления Кремля.

СБУ сообщила ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 436 (пропаганда войны) и  ч. 2 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Ткачев находится на территории России. СБУ предпринимает "комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства".

Контекст:

Ткачев – уроженец Львова. В 15 лет поступил в Московское суворовское военное училище, а позднее – в Военный институт Министерства обороны СССР в Москве на факультет спецпропаганды, но курс обучения в нем не завершил, заявлял он позднее в интервью 2000.net.ua

После этого он вернулся во Львов. С 1992-го по 1994 год учился экстерном в Киевской духовной семинарии. В 1993 году во Львове был рукоположен в сан диакона, а позднее – и священника. 12 лет состоял в клире храма Святого Георгия Победоносца во Львове.

В 2005 году переехал с семьей в Киев. С 2006-го по 2014 год был настоятелем храма Агапита Печерского (Киево-Печерская лавра). 

В 2013 году был назначен руководителем миссионерского отдела Киевской епархии. Был ведущим на всеукраинском православном телеканале "Киевская Русь".

В июне 2014 года переехал в Россию, где неоднократно критиковал как УПЦ, так и Украину в целом. 

"Чем дальше от квазигосударства Украина, тем легче и дышать, и давать оценку. Отъехал на километр от границы – уже легче, на тысячу – совсем легко. К сожалению, многие в России не до конца понимают, каким зачумленным местом стала ныне эта земля, полная общерусских православных святынь. Там происходит настоящее коллективное беснование! Люди сошли с ума от своего безбожия", – заявлял Ткачев в 2019 году в интервью газете "Культура".

Теги: СБУ, РПЦ, УПЦ МП, пропаганда, российская пропаганда, война России против Украины, подозрение, священник, блогер, Служба безопасности Украины
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