"Призывает захватчиков убивать мирных жителей Украины". СБУ сообщила о подозрении российскому блогеру – священнику РПЦ

Ткачев учился на факультете спецпропаганды военного института в Москве, а потом до 2014 года работал в Украине Фото: wikipedia.org

"СБУ сообщила о подозрении российскому священнику-блогеру РПЦ, который призывал российских военных убивать украинцев и занимается подрывной деятельностью против Украины", – говорится в сообщении

Фигурант – протоиерей РПЦ Андрей Ткачев. По данным СБУ, он выпускник факультета спецпропаганды Военного института Министерства обороны СССР в Москве.

"В 2013 году был назначен руководителем миссионерского отдела Киевской епархии УПЦ (МП) и ведущим на телеканале "Киевская Русь". Именно тогда он начал активно распространять через медиа прокремлевские нарративы, где ставил под сомнение существование украинской государственности", – отметили в СБУ.

Впоследствии Ткачев переехал в Москву, а в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину публично поддержал российских оккупантов. Для этого он создал каналы в Telegram и YouTube, на которые подписались почти 1,3 млн пользователей.

"Там он публикует свои проповеди, в которых призывает захватчиков убивать мирных жителей Украины. Задокументировано, что московский клирик предлагал рашистам наносить религиозные надписи на российские снаряды, используемые агрессором для ракетных ударов по украинским городам", – говорится в сообщении спецслужбы.

Кроме того, по наблюдениям СБУ, Ткачев регулярно посещает эфиры центральных телеканалов России, где активно оправдывает военные преступления Кремля.

СБУ сообщила ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 436 (пропаганда войны) и ч. 2 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Ткачев находится на территории России. СБУ предпринимает "комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства".