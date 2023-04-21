Враг ценит своих агентов в рясах, одно такое лицо обменяли на 28 украинских военнослужащих – Малюк

"Еще в прошлом году начали комплексные контрразведывательные меры и меры безопасности в УПЦ (МП). В результате возбуждены уголовные производства в отношении 61 священнослужителя", – рассказал Малюк.

Он отметил, что в РФ "ценят" служителей пророссийской церкви в Украине.

"Хочу подчеркнуть, что враг очень ценит своих агентов в рясах – да, одно такое лицо обменяли на 28 украинских военнослужащих", – добавил он.

Также по материалам СБУ прекращено гражданство Украины 19 священникам Московского патриархата, отметил Малюк.

"Мы искореняем российскую агентуру на нашей земле. Агентам ФСБ в рясах нет места в воюющей стране. И пусть изменники даже не мечтают "замолить" свои грехи", – сказал глава СБУ.