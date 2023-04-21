Враг ценит своих агентов в рясах, одно такое лицо обменяли на 28 украинских военнослужащих – Малюк

"Еще в прошлом году начали комплексные контрразведывательные меры и меры безопасности в УПЦ (МП). В результате возбуждены уголовные производства в отношении 61 священнослужителя", – рассказал Малюк.
Он отметил, что в РФ "ценят" служителей пророссийской церкви в Украине.
"Хочу подчеркнуть, что враг очень ценит своих агентов в рясах – да, одно такое лицо обменяли на 28 украинских военнослужащих", – добавил он.
Также по материалам СБУ прекращено гражданство Украины 19 священникам Московского патриархата, отметил Малюк.
"Мы искореняем российскую агентуру на нашей земле. Агентам ФСБ в рясах нет места в воюющей стране. И пусть изменники даже не мечтают "замолить" свои грехи", – сказал глава СБУ.
УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она (УПЦ МП) официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
В последние месяцы украинские правоохранительные органы регулярно сообщают об обысках в храмах УПЦ МП и привлечении к ответственности священнослужителей этой церкви. Также относительно ряда представителей УПЦ МП Украина ввела санкции, а некоторых лишила гражданства.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не борется с УПЦ МП, но этой церкви "нужно определиться". "Если они приведут в соответствие [украинскому законодательству] все свои соответствующие документы, если они будут жить по нашим законам, то вопросов к ним нет. Другое дело – что огромное количество людей, которые надевают эту одежду, имеют отношение непосредственно к Московии", – сказал он.
Согласно опросу, который в декабре 2022 года провел Киевский международный институт социологии, 54% украинцев считают, что УПЦ МП в Украине нужно запретить. 24% респондентов выступили за установление государственного надзора и контроля за деятельностью УПЦ МП и ее представителей, но не за полный запрет; 12% считают, что государству не следует вмешиваться в дела УПЦ МП, а расследовать нужно только правонарушения отдельных представителей этой церкви, если они есть; 9% затруднились с ответом.