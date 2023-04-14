Киево-Печерская лавра приносила УПЦ МП минимум десятки миллионов гривен оборота в год – Ткаченко

По словам министра, нужно проверить, куда пошли пожертвования, предназначенные для Киево-Печерской лавры Фото: depositphotos.com

"Я думаю, что обороты были на десятки миллионов гривен [в год] по меньшей мере", – сказал министр.

Он подчеркнул, что в министерстве знают много благотворителей, которые жертвовали монастырю средства.

"[Как] они считают эти пожертвования – я не знаю, они говорят: "Мы вам отстроили". Нет, уважаемое панство, не отстроили вы. Отстроили люди, жертвовавшие средства. И еще нужно смотреть, на что пошли эти пожертвования – на сохранение государственного имущества, нашего культурно-исторического наследия или на Mercedes".