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Киево-Печерская лавра приносила УПЦ МП минимум десятки миллионов гривен оборота в год – Ткаченко

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По словам министра, нужно проверить, куда пошли пожертвования, предназначенные для Киево-Печерской лавры
По словам министра, нужно проверить, куда пошли пожертвования, предназначенные для Киево-Печерской лавры
Фото: depositphotos.com

Киево-Печерская лавра приносила Украинской православной церкви Московского патриархата значительные суммы, полагает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Об этом он сказал в интервью LIGA.net, опубликованном 14 апреля.

"Я думаю, что обороты были на десятки миллионов гривен [в год] по меньшей мере", – сказал министр.

Он подчеркнул, что в министерстве знают много благотворителей, которые жертвовали монастырю средства.

"[Как] они считают эти пожертвования – я не знаю, они говорят: "Мы вам отстроили". Нет, уважаемое панство, не отстроили вы. Отстроили люди, жертвовавшие средства. И еще нужно смотреть, на что пошли эти пожертвования – на сохранение государственного имущества, нашего культурно-исторического наследия или на Mercedes".

Контекст:

79 сооружений в Киево-Печерской лавре с 2013 года по распоряжению Кабмина находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП – части Русской православной церкви, официально имеющей статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.

Митрополит Павел (Лебедь), бывший наместником Лавры, заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры до решения суда.

30 марта Кабмин Украины принял решения, согласно которым управление имуществом Киево-Печерской лавры было передано государству.

Лебедь 1 апреля был отправлен под домашний арест на 60 дней по делу о разжигании вражды и отрицании агрессии РФ.

В УПЦ МП проинформировали 2 апреля, что продолжают богослужения в Киево-Печерской лавре.

5 апреля заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил Киево-Печерской лавре (мужской монастырь) о заключении договора с управлением полиции охраны в Киеве. В монастыре заявили, что считают такие действия незаконными.

Теги: религия, УПЦ МП, Киево-Печерская лавра, пожертвование, церковь, Александр Ткаченко, благотворительность, имущество
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