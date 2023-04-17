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В Тернополе УПЦ МП запретили пользоваться единственной своей церковью в городе

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Тернопольский горсовет единогласно поддержал прекращение права постоянного пользования УПЦ МП земельным участком
Тернопольский горсовет единогласно поддержал прекращение права постоянного пользования УПЦ МП земельным участком
Фото: wikipedia.org

Управлению Тернопольской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата запретили пользоваться земельным участком на улице Коновальца, 1 в Тернополе. Об этом сообщил на сессии в режиме онлайн городской голова Тернополя Сергей Надал, видео опубликовано в Facebook горсовета.

Речь идет о земле, на которой размещен Кафедральный собор Веры, Надежды, Любови и матери их Софии и помещения Тернопольской епархии УПЦ МП. Площадь этого земельного участка – более полугектара.

На внеочередной 24-й сессии Тернопольского горсовета присутствовали 40 депутатов. "За" прекращение права постоянного пользования УПЦ земельным участком на Коновальца, 1 в Тернополе проголосовали единогласно.

"Бабель" отмечает, что это единственная церковь в городе, которая была в пользовании УПЦ МП.

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она (УПЦ МП) официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. 

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести установила, что решения УПЦ МП "не привели к разрыву церковно-канонической связи с РПЦ" и управление УПЦ МП "продолжает находиться относительно РПЦ в отношениях подчинения".

В последние месяцы украинские правоохранительные органы регулярно сообщают об обысках в храмах УПЦ МП и привлечении к ответственности священнослужителей этой церкви. Также относительно ряда представителей УПЦ МП Украина ввела санкции, а некоторых лишила гражданства. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что санкции были введены, "чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую могло бы дергать украинское общество". 

19 января 2023 года Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №8371, который предполагает запрет деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, религия, УПЦ МП, церковь, Сергей Надал, запрет
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