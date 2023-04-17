В Тернополе УПЦ МП запретили пользоваться единственной своей церковью в городе

Речь идет о земле, на которой размещен Кафедральный собор Веры, Надежды, Любови и матери их Софии и помещения Тернопольской епархии УПЦ МП. Площадь этого земельного участка – более полугектара.

На внеочередной 24-й сессии Тернопольского горсовета присутствовали 40 депутатов. "За" прекращение права постоянного пользования УПЦ земельным участком на Коновальца, 1 в Тернополе проголосовали единогласно.

"Бабель" отмечает, что это единственная церковь в городе, которая была в пользовании УПЦ МП.