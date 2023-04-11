В Черновцах избили епископа УПЦ МП, фигурировавшего в скандале с несовершеннолетним послушником. Полиция открыла уголовное производство

Представитель полиции Черновицкой области Каролина Марышева сообщила, что епископ сам обратился в полицию с заявлением о побоях. Расследование начато по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
На видео, опубликованном Telegram-каналом, видно, как водитель одного из автомобилей выходит из машины и несколько раз бьет в лицо священника, а также тех, кто пытается за него заступиться.
Потом на записи нападающий объясняет свой поступок скандалом, который произошел с этим священнослужителем в конце 2022 года. Тогда LB.ua со ссылкой на Службу безопасности Украины опубликовало фото после обыска в Черновицкой епархии УПЦ. На них в помещении епархии находился 17-летний парень и епископ Никита, который был тогда секретарем епархии.
25 ноября стало известно о еще одном скандале, в котором был замешан архимандрит Никита. Пресс-центр СБУ провел проверку в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП, по итогам которой сообщил, что сотрудники спецслужбы нашли документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур, склады с оптовыми партиями прокремлевской литературы, а на компьютерах руководства епархии обнаружили "фотокопии удостоверений рашистов, участвовавших в боевых действиях против украинских войск".