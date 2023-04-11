В Черновцах избили епископа УПЦ МП, фигурировавшего в скандале с несовершеннолетним послушником. Полиция открыла уголовное производство

Представитель полиции Черновицкой области Каролина Марышева сообщила, что епископ сам обратился в полицию с заявлением о побоях. Расследование начато по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

На видео, опубликованном Telegram-каналом "Хороші Чернівці", видно, как водитель одного из автомобилей выходит из машины и несколько раз бьет в лицо священника, а также тех, кто пытается за него заступиться.

Потом на записи нападающий объясняет свой поступок скандалом, который произошел с этим священнослужителем в конце 2022 года. Тогда LB.ua со ссылкой на Службу безопасности Украины опубликовало фото после обыска в Черновицкой епархии УПЦ. На них в помещении епархии находился 17-летний парень и епископ Никита, который был тогда секретарем епархии.