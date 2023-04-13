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В УПЦ МП пожаловались в полицию на ведущих "Квартала 95" из-за "богохульства"

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В УПЦ МП назвали высказывания Пикалова и Кошевого "богохульством"
В УПЦ МП назвали высказывания Пикалова и Кошевого "богохульством"
Скриншот: Офіційний канал Чисто News

Украинская православная церковь Московского патриархата обратилась в полицию из-за выпуска программы "Байрактар News". Об этом говорится в заявлении Синодального информационно-просветительского отдела, опубликованном 12 апреля.

В заявлении говорится, что юридический отдел обратился в полицию с заявлением об "оскорблении личных религиозных чувств". В УПЦ МП хотят, чтобы полиция расследовала высказывания ведущих Александра Пикалова и Евгения Кошевого в выпуске от 7 декабря 2022 года. 

"Ведущие Пикалов Александр и Кошевой Евгений позволили себе пренебрежительно высказаться не только о церкви, но и о вере в Бога как таковой. Более того, эти граждане прибегли к пропаганде физического насилия против священнослужителей УПЦ", – говорится в заявлении.

В УПЦ МП считают, что вследствие этого участились случаи "применения физической силы против священнослужителей и верующих". В юридическом отделе парафии отметили, что дело должно проходить по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

В этом выпуске "Байрактар News" ведущие высмеивают историю, которая произошла в одной из епархий УПЦ МП, когда архимандрита застали с хористом "в момент физической близости". Также они вспоминают дорогие автомобили и имения служителей церкви. 

ВИДЕО
Видео: Офіційний канал Чисто News / YouTube
Контекст:

В конце ноября в ходе проверки на территории Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата Служба безопасности Украины застала секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП архимандрита Никиту с 17-летним юношей "в момент физической близости".

3 декабря издание LB.ua ссылаясь на свои источники написало, что во время этой проверки СБУ также нашла ноутбук с детской порнографией

Теги: Украина, религия, полиция, УПЦ МП, богохульство
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