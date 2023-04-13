В УПЦ МП пожаловались в полицию на ведущих "Квартала 95" из-за "богохульства"

В заявлении говорится, что юридический отдел обратился в полицию с заявлением об "оскорблении личных религиозных чувств". В УПЦ МП хотят, чтобы полиция расследовала высказывания ведущих Александра Пикалова и Евгения Кошевого в выпуске от 7 декабря 2022 года.

"Ведущие Пикалов Александр и Кошевой Евгений позволили себе пренебрежительно высказаться не только о церкви, но и о вере в Бога как таковой. Более того, эти граждане прибегли к пропаганде физического насилия против священнослужителей УПЦ", – говорится в заявлении.

В УПЦ МП считают, что вследствие этого участились случаи "применения физической силы против священнослужителей и верующих". В юридическом отделе парафии отметили, что дело должно проходить по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

В этом выпуске "Байрактар News" ведущие высмеивают историю, которая произошла в одной из епархий УПЦ МП, когда архимандрита застали с хористом "в момент физической близости". Также они вспоминают дорогие автомобили и имения служителей церкви.

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Видео: Офіційний канал Чисто News / YouTube