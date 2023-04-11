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Волынский облсовет запретил деятельность УПЦ МП в регионе

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Проект решения о запрете УПЦ МП в Волынской области поддержали 54 депутата облсовета
Проект решения о запрете УПЦ МП в Волынской области поддержали 54 депутата облсовета
Фото: volynnews.com

Депутаты Волынского облсовета 11 апреля единогласно поддержали проект решения о запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на территории региона.

За документ "об обеспечении укрепления нацбезопасности в сфере свободы совести и запрете деятельности УПЦ МП на территории Волынской области" проголосовали все 54 депутата облсовета, пишут "Волинські новини".

В частности, согласно проекту, депутаты решили:

  • обратиться к президенту с просьбой определить законопроект "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций" безотлагательным и внеочередно рассмотреть его в Верховной Раде;
  • запретить деятельность УПЦ МП (официально зарегистрированной как Киевская митрополия Украинской православной церкви) на территории Волынской области;
  • рекомендовать Волынской ОВА расторгнуть договор аренды (пользования) на комплекс сооружений с религиозной организацией "Святогорский Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь Волынской области" и соответствующие договоры с другими религиозными общинами УПЦ МП, которые пользуются памятниками архитектуры.

Кроме того, депутаты рекомендовали органам местного самоуправления Волынской области:

  • способствовать изменению подчиненности религиозных общин УПЦ МП в канонических и организационных вопросах путем организации и проведения общего собрания религиозных общин и внесения соответствующих изменений и дополнений в уставы (положения) религиозных общин;
  • осуществить мероприятия по проведению инвентаризации земельных участков, которые находятся в пользовании УПЦ МП, с последующим прекращением права пользования такими земельными участками путем принятия соответствующих решений.

"Только в прошлом году Служба безопасности Украины открыла 52 уголовных дела против 55 священников Украинской православной церкви. Ни одно государство не может допустить существования агентурной сети врага во время войны", – отметил в ходе заседания депутат облсовета Юрий Полищук.

Накануне, 10 апреля, деятельность УПЦ МП в Ровенской области запретил местный облсовет.

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она (УПЦ МП) официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. 

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести установила, что решения УПЦ МП "не привели к разрыву церковно-канонической связи с РПЦ" и управление УПЦ МП "продолжает находиться относительно РПЦ в отношениях подчинения".

В последние месяцы украинские правоохранительные органы регулярно сообщают об обысках в храмах УПЦ МП и привлечении к ответственности священнослужителей этой церкви. Также относительно ряда представителей УПЦ МП Украина ввела санкции, а некоторых лишила гражданства.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что санкции были введены, "чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую могло бы дергать украинское общество". 

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не борется с УПЦ МП, но этой церкви "нужно определиться". "Если они приведут в соответствие [украинскому законодательству] все свои соответствующие документы, если они будут жить по нашим законам, то вопросов к ним нет. Другое дело – что огромное количество людей, которые надевают эту одежду, имеют отношение непосредственно к Московии", – сказал он. 

19 января 2023 года Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №8371, который предполагает запрет деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. 

Согласно опросу, который в декабре 2022 года провел Киевский международный институт социологии, 54% украинцев считают, что УПЦ МП в Украине нужно запретить. 24% респондентов выступили за установление государственного надзора и контроля за деятельностью УПЦ МП и ее представителей, но не за полный запрет; 12% считают, что государству не следует вмешиваться в дела УПЦ МП, а расследовать нужно только правонарушения отдельных представителей этой церкви, если они есть; 9% затруднились с ответом.

Теги: Украина, религия, Волынская область, УПЦ МП, аренда, депутаты, церковь, самоуправление, запрет, облсовет, деятельность, заседание
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