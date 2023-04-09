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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киевской области во время конфликта между представителями УПЦ МП и ПЦУ скончался прихожанин

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В полиции отметили, что умерший имел в сердце искусственные клапаны
В полиции отметили, что умерший имел в сердце искусственные клапаны
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

8 апреля в селе Липовец Киевской области произошел конфликт между сторонниками Укранской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и Православной церкви Украины (ПЦУ), в ходе которого скончался прихъожанин ПЦУ. Об этом сообщило местное издание Кагарлик.City.

Жители Липовца рассказали журналистам, что представители ПЦУ пришли к церкви и требовали у священнослужителей УПЦ МП передать им ключ от храма в связи с тем, что сельская община приняла решение передать религиозное сооружение в подчинение ПЦУ.

В ходе выяснения отношений произошла "толкотня".

"Рядом с местом происшествия находился местный житель, которому внезапно стало нехорошо, и он умер. По уточненным данным, у умершего была болезнь сердца. Как отмечают в полиции, следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено", – пишет Кагарлик.City.

УПЦ МП на своем сайте заявила, что умерший – "активист ПЦУ", который в ходе конфликта возле церкви "пытался выхватить крест" у священника УПЦ МП, после чего "упал на асфальт и умер в конвульсиях".

Спикер полиции Киевской области Ирина Прянишникова подтвердила "24 каналу" факт смерти мужчины. По ее данным, умерший был 1961 года рождения.

"Причиной [смерти] точно был не сам конфликт, не толкотня. У него были проблемы с сердцем и случился сердечный приступ", – объяснила Прянишникова.

По ее словам, у скончавшегося на сердце стояли искусственные клапаны.

Также в полиции подчеркнули, "что на территории храма законно находится ПЦУ, так что ни о каком "захвате храма", как заявляют в [УПЦ] МП, речь не идет".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: смерть, религия, полиция, УПЦ МП, церковь, Киевская область, конфликт, болезнь, священник, ПЦУ, мужчины
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