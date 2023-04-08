В УПЦ ПМ отрицают наличие у Онуфрия гражданства других стран, кроме украинского

Так в УПЦ МП прокомментировали статью "Украинской правды", в которой указано, что Онуфрий (Орест Березовский) и еще 20 священников УПЦ МП имеют российское гражданство.

В пресс-службе материал назвали "недостоверной и манипулятивной информацией об архиереях УПЦ".

"Следует сообщить, что часть упомянутых в видеоматериале епископов была лишена гражданства без обоснования, и поэтому они подали в суд иск с требованием восстановить их украинское гражданство, поскольку другого у них нет. Суд открыл производство по их ходатайству. Поскольку СБУ неоднократно заявляла, что проверяла всех епископов УПЦ на наличие двойного гражданства и не отменяла украинское гражданство у других упомянутых в сюжете архиереев (СБУ не занимается вопросами лишения или присвоения гражданства. – "ГОРДОН"), приведенная в видеоматериале информация не может соответствовать действительности. Тем более что автор видеосюжета привел в качестве доказательств кадры с откровенно сомнительным и ничем не подтвержденным содержанием", – говорится в сообщении.

В УПЦ МП добавили, что Онуфрий "является гражданином Украины с рождения и паспортами других государств не владеет".