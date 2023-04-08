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В УПЦ ПМ отрицают наличие у Онуфрия гражданства других стран, кроме украинского

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Журналисты заявляли, что у Онуфрия есть российское гражданство
Журналисты заявляли, что у Онуфрия есть российское гражданство
Фото: Українська Православна Церква / Facebook

Украинская православная церковь Московского патриархата отрицает наличие у ее предстоятеля митрополита Онуфрия наличие гражданства других стран, кроме Украины. Об этом заявила пресс-служба УПЦ МП 7 апреля.

Так в УПЦ МП прокомментировали статью "Украинской правды", в которой указано, что Онуфрий (Орест Березовский) и еще 20 священников УПЦ МП имеют российское гражданство.

В пресс-службе материал назвали "недостоверной и манипулятивной информацией об архиереях УПЦ".

"Следует сообщить, что часть упомянутых в видеоматериале епископов была лишена гражданства без обоснования, и поэтому они подали в суд иск с требованием восстановить их украинское гражданство, поскольку другого у них нет. Суд открыл производство по их ходатайству. Поскольку СБУ неоднократно заявляла, что проверяла всех епископов УПЦ на наличие двойного гражданства и не отменяла украинское гражданство у других упомянутых в сюжете архиереев (СБУ не занимается вопросами лишения или присвоения гражданства. – "ГОРДОН"), приведенная в видеоматериале информация не может соответствовать действительности. Тем более что автор видеосюжета привел в качестве доказательств кадры с откровенно сомнительным и ничем не подтвержденным содержанием", – говорится в сообщении.

В УПЦ МП добавили, что Онуфрий "является гражданином Украины с рождения и паспортами других государств не владеет".

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. 

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести установила, что решения УПЦ МП "не привели к разрыву церковно-канонической связи с РПЦ" и управление УПЦ МП "продолжает находиться относительно РПЦ в отношениях подчинения".

В последние месяцы украинские правоохранительные органы регулярно сообщают об обысках в храмах УПЦ МП и привлечении к ответственности священнослужителей этой церкви. Также относительно ряда представителей УПЦ МП Украина ввела санкции, а некоторых лишила гражданства.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что санкции были введены, "чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую могло бы дергать украинское общество". 

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не борется с УПЦ МП, но этой церкви "нужно определиться". "Если они приведут в соответствие [украинскому законодательству] все свои соответствующие документы, если они будут жить по нашим законам, то вопросов к ним нет. Другое дело – что огромное количество людей, которые надевают эту одежду, имеют отношение непосредственно к Московии", – сказал он. 

19 января 2023 года Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №8371, который предполагает запрет деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. 

Согласно опросу, который в декабре 2022 года провел Киевский международный институт социологии, 54% украинцев считают, что УПЦ МП в Украине нужно запретить. 24% респондентов выступили за установление государственного надзора и контроля за деятельностью УПЦ МП и ее представителей, но не за полный запрет; 12% считают, что государству не следует вмешиваться в дела УПЦ МП, а расследовать нужно только правонарушения отдельных представителей этой церкви, если они есть; 9% затруднились с ответом.

Теги: Россия, Украина, УПЦ МП, Онуфрий, гражданство
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