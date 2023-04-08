Предстоятель УПЦ МП Онуфрий признал, что был "де-факто гражданином России"

7 апреля была опубликована статья "Украинской правды", в которой указано, что Онуфрий (Орест Березовский) и еще 20 священников УПЦ МП имеют российское гражданство.

"Хотел бы сразу заявить, что я не считаю себя гражданином России. Для более подробного объяснения позволю себе вспомнить предысторию моей жизни", – говорится в заявлении.

Онуфрий отметил, что "в Советском Союзе существовали три духовные семинарии: Московская, Ленинградская и Одесская", и он, "как украинец", хотел поступить в Одесскую, но ему отказали, так как он ушел после трех курсов учебы из Черновицкого госуниверситета, чтобы стать священником.

"Тогда я тайно уехал в Россию. [...] Там меня [...] приняли во второй класс Московской духовной семинарии. [...] Во время учебы в третьем классе духовной семинарии я поступил в братство Свято-Троицкой Сергиевой лавры и в 1971 году принял монашеский постриг. В стенах Свято-Троицкой Сергиевой Лавры я провел 19 лет", – объяснил Онуфрий.

По его словам, в 1988 году его перевели в Украину.

"В это время распался Советский Союз и я, будучи до этого де-факто гражданином России (потому что у меня была постоянная прописка в России, а это по-современному означало "гражданство"), взял украинский паспорт. Российское гражданство при этом автоматически продлилось, но я им не интересовался и не пользовался, оно тогда не имело никакого значения, и за это никто не преследовал", – подчеркнул он.

Предстоятель УПЦ МП отметил, что "между Украиной и Россией были хорошие братские отношения".

"Когда эти отношения стали ухудшаться, особенно в последние 10 лет, я лишился российского гражданства. У меня нет российского паспорта. Особенно это было подтверждено, когда я выступил против войны России с Украиной и осудил российскую агрессию. Я считаю себя гражданином только Украины", – заявил Онуфрий.