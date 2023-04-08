Предстоятель УПЦ МП Онуфрий признал, что был "де-факто гражданином России"

7 апреля была опубликована статья "Украинской правды", в которой указано, что Онуфрий (Орест Березовский) и еще 20 священников УПЦ МП имеют российское гражданство.
"Хотел бы сразу заявить, что я не считаю себя гражданином России. Для более подробного объяснения позволю себе вспомнить предысторию моей жизни", – говорится в заявлении.
Онуфрий отметил, что "в Советском Союзе существовали три духовные семинарии: Московская, Ленинградская и Одесская", и он, "как украинец", хотел поступить в Одесскую, но ему отказали, так как он ушел после трех курсов учебы из Черновицкого госуниверситета, чтобы стать священником.
"Тогда я тайно уехал в Россию. [...] Там меня [...] приняли во второй класс Московской духовной семинарии. [...] Во время учебы в третьем классе духовной семинарии я поступил в братство Свято-Троицкой Сергиевой лавры и в 1971 году принял монашеский постриг. В стенах Свято-Троицкой Сергиевой Лавры я провел 19 лет", – объяснил Онуфрий.
По его словам, в 1988 году его перевели в Украину.
"В это время распался Советский Союз и я, будучи до этого де-факто гражданином России (потому что у меня была постоянная прописка в России, а это по-современному означало "гражданство"), взял украинский паспорт. Российское гражданство при этом автоматически продлилось, но я им не интересовался и не пользовался, оно тогда не имело никакого значения, и за это никто не преследовал", – подчеркнул он.
Предстоятель УПЦ МП отметил, что "между Украиной и Россией были хорошие братские отношения".
"Когда эти отношения стали ухудшаться, особенно в последние 10 лет, я лишился российского гражданства. У меня нет российского паспорта. Особенно это было подтверждено, когда я выступил против войны России с Украиной и осудил российскую агрессию. Я считаю себя гражданином только Украины", – заявил Онуфрий.
УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она (УПЦ МП) официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.
Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести установила, что решения УПЦ МП "не привели к разрыву церковно-канонической связи с РПЦ" и управление УПЦ МП "продолжает находиться относительно РПЦ в отношениях подчинения".
В последние месяцы украинские правоохранительные органы регулярно сообщают об обысках в храмах УПЦ МП и привлечении к ответственности священнослужителей этой церкви. Также относительно ряда представителей УПЦ МП Украина ввела санкции, а некоторых лишила гражданства.
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что санкции были введены, "чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую могло бы дергать украинское общество".
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не борется с УПЦ МП, но этой церкви "нужно определиться". "Если они приведут в соответствие [украинскому законодательству] все свои соответствующие документы, если они будут жить по нашим законам, то вопросов к ним нет. Другое дело – что огромное количество людей, которые надевают эту одежду, имеют отношение непосредственно к Московии", – сказал он.
19 января 2023 года Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №8371, который предполагает запрет деятельности религиозных организаций, связанных с Россией.
Согласно опросу, который в декабре 2022 года провел Киевский международный институт социологии, 54% украинцев считают, что УПЦ МП в Украине нужно запретить. 24% респондентов выступили за установление государственного надзора и контроля за деятельностью УПЦ МП и ее представителей, но не за полный запрет; 12% считают, что государству не следует вмешиваться в дела УПЦ МП, а расследовать нужно только правонарушения отдельных представителей этой церкви, если они есть; 9% затруднились с ответом.