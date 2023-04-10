Ровенский облсовет запретил в регионе деятельность УПЦ МП

"Чтобы проголосовать за это судьбоносное решение, депутаты собрались на внеочередную сессию. Запрет Украинской православной церкви (Московского патриархата) поддержали 55 избранников из 55 присутствовавших в зале", – говорится в сообщении.

В облсовете отметили, что депутаты также отменили ряд решений исполкома "относительно регистрации уставов тех религиозных общин, которые по состоянию на сегодняшний день находятся в составе УПЦ МП, и передачи им в пользование культовых зданий".

"Областной совет уже третий раз будет обращаться в Верховную Раду Украины с требованием немедленного принять закон о запрете УПЦ МП и тем самым выполнить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года", – подчеркнули в совете.

Также его депутаты призывают органы местного самоуправления Ровенской области, "чтобы те приняли соответствующие решения о прекращении деятельности УПЦ МП на территории своих общин".

Сегодня мэр Ровно Александр Третьяк сообщил в Telegram, что городской совет на внеочередной сессии отменил для УПЦ МП право пользования земельными участками на территории общины, и призвал центральные органы власти запретить деятельность УПЦ МП в стране.

"Недопустимо, чтобы во время войны в государстве функционировала церковь, которая благословляет российских солдат на убийства украинцев", – подчеркнул он.

"Суспільне" отмечает, что на сессии облсовета выступал руководитель Ровенской епархии УПЦ МП архиепископ Пимен. Он отмечал, что его церковь изменила устав и "является полностью самостоятельной". Пимен согласился, что в УПЦ МП "есть коллаборационизм, но он есть во всех слоях населения", в том числе в облсовете.