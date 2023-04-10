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Ровенский облсовет запретил в регионе деятельность УПЦ МП

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Решение поддержали все 55 присутствовавших депутатов облсовета
Решение поддержали все 55 присутствовавших депутатов облсовета
Фото: ror.gov.ua

10 апреля на внеочередной сессии Ровенского областного совета депутаты приняли решение запретить на территории региона деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом проинформировал сайт облсовета.

"Чтобы проголосовать за это судьбоносное решение, депутаты собрались на внеочередную сессию. Запрет Украинской православной церкви (Московского патриархата) поддержали 55 избранников из 55 присутствовавших в зале", – говорится в сообщении.

В облсовете отметили, что депутаты также отменили ряд решений исполкома "относительно регистрации уставов тех религиозных общин, которые по состоянию на сегодняшний день находятся в составе УПЦ МП, и передачи им в пользование культовых зданий".

"Областной совет уже третий раз будет обращаться в Верховную Раду Украины с требованием немедленного принять закон о запрете УПЦ МП и тем самым выполнить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года", – подчеркнули в совете.

Также его депутаты призывают органы местного самоуправления Ровенской области, "чтобы те приняли соответствующие решения о прекращении деятельности УПЦ МП на территории своих общин".

Сегодня мэр Ровно Александр Третьяк сообщил в Telegram, что городской совет на внеочередной сессии отменил для УПЦ МП право пользования земельными участками на территории общины, и призвал центральные органы власти запретить деятельность УПЦ МП в стране.

"Недопустимо, чтобы во время войны в государстве функционировала церковь, которая благословляет российских солдат на убийства украинцев", – подчеркнул он.

"Суспільне" отмечает, что на сессии облсовета выступал руководитель Ровенской епархии УПЦ МП архиепископ Пимен. Он отмечал, что его церковь изменила устав и "является полностью самостоятельной". Пимен согласился, что в УПЦ МП "есть коллаборационизм, но он есть во всех слоях населения", в том числе в облсовете.

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она (УПЦ МП) официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. 

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести установила, что решения УПЦ МП "не привели к разрыву церковно-канонической связи с РПЦ" и управление УПЦ МП "продолжает находиться относительно РПЦ в отношениях подчинения".

В последние месяцы украинские правоохранительные органы регулярно сообщают об обысках в храмах УПЦ МП и привлечении к ответственности священнослужителей этой церкви. Также относительно ряда представителей УПЦ МП Украина ввела санкции, а некоторых лишила гражданства.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что санкции были введены, "чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую могло бы дергать украинское общество". 

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не борется с УПЦ МП, но этой церкви "нужно определиться". "Если они приведут в соответствие [украинскому законодательству] все свои соответствующие документы, если они будут жить по нашим законам, то вопросов к ним нет. Другое дело – что огромное количество людей, которые надевают эту одежду, имеют отношение непосредственно к Московии", – сказал он. 

19 января 2023 года Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №8371, который предполагает запрет деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. 

Согласно опросу, который в декабре 2022 года провел Киевский международный институт социологии, 54% украинцев считают, что УПЦ МП в Украине нужно запретить. 24% респондентов выступили за установление государственного надзора и контроля за деятельностью УПЦ МП и ее представителей, но не за полный запрет; 12% считают, что государству не следует вмешиваться в дела УПЦ МП, а расследовать нужно только правонарушения отдельных представителей этой церкви, если они есть; 9% затруднились с ответом.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Ровно, Ровенская область, религия, УПЦ МП, депутаты, церковь, земельный участок, облсовет, деятельность, мэр, Александр Третяк, коллаборационизм
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