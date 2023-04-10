Ровенский облсовет запретил в регионе деятельность УПЦ МП

"Чтобы проголосовать за это судьбоносное решение, депутаты собрались на внеочередную сессию. Запрет Украинской православной церкви (Московского патриархата) поддержали 55 избранников из 55 присутствовавших в зале", – говорится в сообщении.
В облсовете отметили, что депутаты также отменили ряд решений исполкома "относительно регистрации уставов тех религиозных общин, которые по состоянию на сегодняшний день находятся в составе УПЦ МП, и передачи им в пользование культовых зданий".
"Областной совет уже третий раз будет обращаться в Верховную Раду Украины с требованием немедленного принять закон о запрете УПЦ МП и тем самым выполнить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года", – подчеркнули в совете.
Также его депутаты призывают органы местного самоуправления Ровенской области, "чтобы те приняли соответствующие решения о прекращении деятельности УПЦ МП на территории своих общин".
Сегодня мэр Ровно Александр Третьяк сообщил в Telegram, что городской совет на внеочередной сессии отменил для УПЦ МП право пользования земельными участками на территории общины, и призвал центральные органы власти запретить деятельность УПЦ МП в стране.
"Недопустимо, чтобы во время войны в государстве функционировала церковь, которая благословляет российских солдат на убийства украинцев", – подчеркнул он.
"Суспільне" отмечает, что на сессии облсовета выступал руководитель Ровенской епархии УПЦ МП архиепископ Пимен. Он отмечал, что его церковь изменила устав и "является полностью самостоятельной". Пимен согласился, что в УПЦ МП "есть коллаборационизм, но он есть во всех слоях населения", в том числе в облсовете.
УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она (УПЦ МП) официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.
Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести установила, что решения УПЦ МП "не привели к разрыву церковно-канонической связи с РПЦ" и управление УПЦ МП "продолжает находиться относительно РПЦ в отношениях подчинения".
В последние месяцы украинские правоохранительные органы регулярно сообщают об обысках в храмах УПЦ МП и привлечении к ответственности священнослужителей этой церкви. Также относительно ряда представителей УПЦ МП Украина ввела санкции, а некоторых лишила гражданства.
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что санкции были введены, "чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую могло бы дергать украинское общество".
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не борется с УПЦ МП, но этой церкви "нужно определиться". "Если они приведут в соответствие [украинскому законодательству] все свои соответствующие документы, если они будут жить по нашим законам, то вопросов к ним нет. Другое дело – что огромное количество людей, которые надевают эту одежду, имеют отношение непосредственно к Московии", – сказал он.
19 января 2023 года Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №8371, который предполагает запрет деятельности религиозных организаций, связанных с Россией.
Согласно опросу, который в декабре 2022 года провел Киевский международный институт социологии, 54% украинцев считают, что УПЦ МП в Украине нужно запретить. 24% респондентов выступили за установление государственного надзора и контроля за деятельностью УПЦ МП и ее представителей, но не за полный запрет; 12% считают, что государству не следует вмешиваться в дела УПЦ МП, а расследовать нужно только правонарушения отдельных представителей этой церкви, если они есть; 9% затруднились с ответом.