"Запугивал с инсценированием расстрелов". СБУ задержала в Николаевской области подозреваемого в сотрудничестве с оккупантами

По данным следствия, местный житель во время временной оккупации поддержал российских захватчиков и предложил им помощь.

"За это его включили в состав карательных отрядов России, которые делали "облавы" на участников движения сопротивления. Украинских патриотов похищали, отвозили в застенки и подвергали жестоким пыткам. По материалам следствия, фигурант принимал непосредственное участие в этих преступлениях. Установлено, что он помогал рашистам запугивать местных жителей с помощью "инсценирования расстрелов": людей ставили к стенке, направляли на них огнестрельное оружие и стреляли в опасной близости", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что таким образом оккупанты пытались склонить украинцев к сотрудничеству или предоставлению секретной информации. В частности, спецслужба получила свидетельства от семи пострадавших от подобных издевательств.

Задержанному объявили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны). Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под стражей.