СБУ сообщила 14 военным РФ о подозрении в подавлении мирных протестов во время оккупации Херсона. Среди них два генерала

Среди них – командир 50-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии генерал-майор Михаил Калупин. По данным СБУ, именно он весной 2022-го командовал подавлением мирных акций протеста в Херсоне против российских захватчиков. Тогда к участникам движения сопротивления оккупанты применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ, а также избивали украинских граждан резиновыми дубинками. Некоторые из пострадавших получили огнестрельные ранения.

Кроме того, во время мирного протеста захватчики похищали его участников и отвозили их в российские пыточные, обустроенные в захваченных зданиях на территории города, пострадали как минимум 11 человек, говорится в сообщении.

СБУ установила, что преступный приказ на силовой разгон местных митингов Калупин отдал другому российскому генералу Дмитрию Пешакову. В то время он занимал должность командира усиленной тактической группы 606-го центра специального назначения Северо-Кавказского округа войск Росгвардии.

По данным следствия, к преступлениям также причастны полковник Александр Науменко – заместитель начальника управления федеральной службы войск Росгвардии по Ростовской области, полковник Григорий Зан – начальник штаба 50-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии, подполковник Дмитрий Гапонов, начальник оперативного отделения – заместитель начальника штаба 50-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии.

В СБУ назвали рядовой личный состав этой оккупационной группировки РФ. Среди них: Даниленко Эдуард Константинович, Джиганов Ринат Мовлитбердиевич, Дуйсенгалиев Мирхан Нуржанович, Куулар Найдан Георгиевич, Масол Владислав Игоревич, Мирзалиев Адил Фазилович, Совбанов Салман Кульмурзаевич, Турышев Сергей Михайлович, Унегов Александр Николаевич.

На основании собранных улик следователи СБУ заочно сообщили 14 фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушения законов и обычаев войны, совершенные группой лиц).