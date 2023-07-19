СБУ нейтрализовала три международные преступные группировки, которые переправляли за границу уклонистов из Украины

Задержанным сообщили о подозрении по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины Фото: Служба безпеки України / Telegram

"В состав формирований входило 11 человек, среди которых четверо иностранцев. В настоящее время 10 злоумышленников задержаны, еще один – гражданин европейской страны – скрывается за пределами Украины. Во время спецоперации один из фигурантов напал на офицера СБУ с ножом, пытаясь вырваться от правоохранителей. Однако контрразведчики украинской спецслужбы обезоружили и задержали его", – говорится в сообщении.

СБУ установила, что каждая из групп предлагала отдельные "варианты побега".

"Один из них – изготовление фиктивных документов для выезда за границу. В частности, дельцы предлагали фейковые письма на зарубежные командировки водителей. Для реализации этого "варианта" злоумышленники "выделяли" своим клиентам автомобили, якобы предназначенные для транспортировки гуманитарных грузов. По второму "сценарию" – дельцы подвозили уклонистов к пограничной полосе, а дальше выводили их в соседнюю страну через заранее подготовленные лесные тропы", – рассказали в спецслужбе.

Стоимость "услуг" подозреваемых, по данным СБУ, составляла $3,5 тыс. Сумма могла расти и зависела от срочности "бегства" и времени на его "подготовку".

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Отдельно решается вопрос о дополнительной квалификации незаконных действий фигуранта-иностранца, который оказывал сопротивление правоохранителям.

По представлению СБУ семь транспортных средств, которые использовали фигуранты, изъяты и переданы на нужды сил обороны.