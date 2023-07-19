СБУ нейтрализовала три международные преступные группировки, которые переправляли за границу уклонистов из Украины

"В состав формирований входило 11 человек, среди которых четверо иностранцев. В настоящее время 10 злоумышленников задержаны, еще один – гражданин европейской страны – скрывается за пределами Украины. Во время спецоперации один из фигурантов напал на офицера СБУ с ножом, пытаясь вырваться от правоохранителей. Однако контрразведчики украинской спецслужбы обезоружили и задержали его", – говорится в сообщении.
СБУ установила, что каждая из групп предлагала отдельные "варианты побега".
"Один из них – изготовление фиктивных документов для выезда за границу. В частности, дельцы предлагали фейковые письма на зарубежные командировки водителей. Для реализации этого "варианта" злоумышленники "выделяли" своим клиентам автомобили, якобы предназначенные для транспортировки гуманитарных грузов. По второму "сценарию" – дельцы подвозили уклонистов к пограничной полосе, а дальше выводили их в соседнюю страну через заранее подготовленные лесные тропы", – рассказали в спецслужбе.
Стоимость "услуг" подозреваемых, по данным СБУ, составляла $3,5 тыс. Сумма могла расти и зависела от срочности "бегства" и времени на его "подготовку".
Задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
Отдельно решается вопрос о дополнительной квалификации незаконных действий фигуранта-иностранца, который оказывал сопротивление правоохранителям.
По представлению СБУ семь транспортных средств, которые использовали фигуранты, изъяты и переданы на нужды сил обороны.
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 2 мая – до 18 августа.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. В августе 2022-го президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
6 июля 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на совещании правительства с представителями Вооруженных сил по реформе безопасности и обороны "Украинский щит", что после войны Украина откажется от призыва и сделает ставку на профессиональную контрактную армию.
Министр обороны Украины Алексей Резников 8 июля заявил, что в Украине готовятся изменения в системе призыва в армию. "Наша система мобилизации, система резерва, центры комплектации – бывшие военкоматы – это все советское наследие. Нам его нужно принципиально менять, делать другой подход", – сказал он.