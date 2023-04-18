Проводник "Укрзалізниці" перевозил уклонистов в Польшу в вентиляционной системе поезда, его задержала СБУ

Об этом 18 апреля в Facebook проинформировал пресс-центр СБУ.

"Во время проведения комплексных мероприятий задержан проводник поезда Запорожье – Перемышль, который наладил новый канал бегства уклонистов в страны Евросоюза, – сказано в сообщении. – Чтобы тайно вывозить своих "клиентов" за пределы Украины, чиновник оборудовал специальный тайник в вентиляционной системе купе проводника. В этой замкнутой технологической полости уклонисты должны были прятаться во время прохождения пограничного паспортного контроля".

Отмечается, что за один рейс в тайнике мог поместиться один человек в "свернутом" состоянии.

"Стоимость такой "услуги" достигала около $2,5 тыс. Сумма зависела от срочности бегства и расписания движения поезда", – указали в СБУ.

Сотрудники спецслужбы задержали железнодорожника в пункте пропуска "Мостиска-2" при попытке незаконного вывоза военнообязанного за границу.

"В настоящее время задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу)", – подчеркнули в СБУ.

Проводнику "Укрзалізниці" избрана мера пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога, добавили в Офисе генпрокурора в Facebook.