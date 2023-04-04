Госпогранслужба фиксирует новый способ перевозки уклонистов – на "скорых" под видом больных

С включенными проблесковыми маячками организаторы схемы пересекали посты и доставляли своих "пациентов" к месту нелегального перехода границы Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

По ее данным, речь идет о проезде по приграничной зоне под видом "больных". Для перевозки беглецов местный житель вместе с знакомым фельдшером использовали автомобиль скорой помощи.

"С включенными проблесковыми маячками организаторы схемы пересекали посты и доставляли своих "пациентов" в нужное место. Дальше те переходили границу самостоятельно", – говорится в сообщении.

Пограничники задержали фельдшера при попытке переправки военнообязанных. Его сообщника разыскивают, проинформировали в ГПСУ.

31 марта спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что количество попыток нелегального пересечения границы Украины за последнее время значительно снизилось в два раза.

По его словам, с начала военного положения, предполагающего запрет на выезд мужчин призывного возраста без особых причин, пограничники задерживали по 60–70 человек в сутки. Сегодня их число не превышает 30.