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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Госпогранслужба фиксирует новый способ перевозки уклонистов – на "скорых" под видом больных

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С включенными проблесковыми маячками организаторы схемы пересекали посты и доставляли своих "пациентов" к месту нелегального перехода границы
С включенными проблесковыми маячками организаторы схемы пересекали посты и доставляли своих "пациентов" к месту нелегального перехода границы
Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

В Закарпатье пытающиеся незаконно выехать из страны нашли новый способ обойти проверки на контрольных постах. Об этом пресс-служба Государственной пограничной службы Украины 4 апреля сообщила в Telegram.

По ее данным, речь идет о проезде по приграничной зоне под видом "больных". Для перевозки беглецов местный житель вместе с знакомым фельдшером использовали автомобиль скорой помощи.

"С включенными проблесковыми маячками организаторы схемы пересекали посты и доставляли своих "пациентов" в нужное место. Дальше те переходили границу самостоятельно", – говорится в сообщении.

Пограничники задержали фельдшера при попытке переправки военнообязанных. Его сообщника разыскивают, проинформировали в ГПСУ.

31 марта спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что количество попыток нелегального пересечения границы Украины за последнее время значительно снизилось в два раза.

По его словам, с начала военного положения, предполагающего запрет на выезд мужчин призывного возраста без особых причин, пограничники задерживали по 60–70 человек в сутки. Сегодня их число не превышает 30.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

23 января 2023 года Зеленский сообщил, что СНБО решил ограничить выезд за границу с негосударственной целью чиновников центральной и местной власти. "Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", – сказал президент. 27 января Кабмин Украины принял соответствующее постановление.

В перечне лиц, на которых распространяется запрет, – члены Кабмина, руководство СНБО, СБУ, Офиса президента, сотрудники центральных органов власти, работники прокуратуры, судьи, нардепы и ряд других госслужащих, в том числе работники органов местного самоуправления и депутаты местных советов. Речь идет и о женщинах, и о мужчинах, но есть несколько исключений, в том числе касающихся выезда к несовершеннолетним детям.

Теги: Закарпатье, граница, военное положение, ГПСУ, скорая помощь, война России против Украины
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