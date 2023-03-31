Число желающих незаконно пересечь украинскую границу уменьшилось вдвое – Госпогранслужба

По его словам, с начала военного положения, предполагающего запрет на выезд мужчин призывного возраста без особых причин, пограничники задерживали по 60–70 человек в сутки. Сегодня их число уменьшилось в два раза и больше.

"Тогда мы задерживали днем десятками — иногда по 60–70 человек в сутки, которые следовали группами через границу. Сейчас в сутки в среднем 20—30 человек. Но это и по "зеленому" участку границы, то есть вне пунктов пропуска", – сказал Демченко.