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Число желающих незаконно пересечь украинскую границу уменьшилось вдвое – Госпогранслужба

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ГПСУ сообщила статистику по нелегальным выездам
ГПСУ сообщила статистику по нелегальным выездам
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Количество попыток нелегального пересечения границ Украины за последнее время значительно снизилось. Об этом спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил 31 марта в эфире национального телемарафона, который транслирует "1+1".

По его словам, с начала военного положения, предполагающего запрет на выезд мужчин призывного возраста без особых причин, пограничники задерживали по 60–70 человек в сутки. Сегодня их число уменьшилось в два раза и больше.

"Тогда мы задерживали днем десятками — иногда по 60–70 человек в сутки, которые следовали группами через границу. Сейчас в сутки в среднем 20—30 человек. Но это и по "зеленому" участку границы, то есть вне пунктов пропуска", – сказал Демченко.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

23 января 2023 года Зеленский сообщил, что СНБО решил ограничить выезд за границу с негосударственной целью чиновников центральной и местной власти. "Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", – сказал президент. 27 января Кабмин Украины принял соответствующее постановление.

В перечне лиц, на которых распространяется запрет, – члены Кабмина, руководство СНБО, СБУ, Офиса президента, сотрудники центральных органов власти, работники прокуратуры, судьи, нардепы и ряд других госслужащих, в том числе работники органов местного самоуправления и депутаты местных советов. Речь идет и о женщинах, и о мужчинах, но есть несколько исключений, в том числе касающихся выезда к несовершеннолетним детям.

Теги: граница, Госпогранслужба, военное положение, Руслан Демченко
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