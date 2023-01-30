За семь месяцев визы в Украину получили 12 россиян – Госпогранслужба

"По моей информации, всего с момента, когда такие изменения были внесены, 12 виз было выдано гражданам РФ, почти все они пересекли границу", – сказал Демченко.

Он пояснил, что речь идет преимущественно о женщинах, детях и людях пожилого возраста, которые получили визу и следовали в Украину "по гуманитарным причинам" – для воссоединения с семьей или к своим близким.