За семь месяцев визы в Украину получили 12 россиян – Госпогранслужба

"По моей информации, всего с момента, когда такие изменения были внесены, 12 виз было выдано гражданам РФ, почти все они пересекли границу", – сказал Демченко.
Он пояснил, что речь идет преимущественно о женщинах, детях и людях пожилого возраста, которые получили визу и следовали в Украину "по гуманитарным причинам" – для воссоединения с семьей или к своим близким.
После начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский высказался за отмену безвизового режима для россиян.
В мае, когда петиция о введении визового режима с РФ набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов, Зеленский сказал, что направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой "проработать указанный вопрос", и заявил о поддержке этой инициативы.
17 июня Зеленский анонсировал введение визового режима с Россией, в этот же день Кабмин утвердил соответствующее решение. Визовый режим был введен с 1 июля.
В августе МИД Украины сообщал, что заявки на получение украинской визы подали 112 граждан России. В МИД отмечали, что подать такие заявки могут только россияне, которые проживают за границей и имеют там разрешение на временное или постоянное проживание, так как на территории России нет украинских дипломатических представительств.