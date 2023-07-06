После войны Украина откажется от призыва и сделает ставку на профессиональную контрактную армию – Шмыгаль

В нем приняли участие вице-премьер-министр Михаил Федоров, секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, министр внутренних дел Игорь Клименко и другие члены Кабмина.

"Украинская армия на поле боя доказала, что является одной из сильнейших в мире. Так будет и после нашей победы... После завершения войны Украина откажется от призыва в том виде, как он существовал до войны. Основой нашей обороны станет профессиональная армия. Одновременно будет создано два компонента резерва. Все военнообязанные будут постоянно проходить обязательные обучения по определенным военным специальностям", – написал Шмыгаль в Telegram.

Он отметил, что еще один из важнейших компонентов военной реформы – развитие военно-промышленного комплекса.

"Украина уже активно наращивает производство оружия и техники. Более того, запускаем новые программы и проекты. Частный бизнес должен стать полноценным партнером государства в военно-промышленном комплексе. Будет создана новая система оборонных закупок, которая будет включать активное взаимодействие с международным партнерами и долгосрочное бюджетное планирование", – спрогнозировал глава украинского правительства.