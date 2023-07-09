Резников о будущих реформах: Нужно отменять призыв и делать профессиональную армию

"Мы сегодня серьезно работаем над трансформацией. Наша система мобилизации, система резерва, центры комплектации – бывшие военкоматы – это все советское наследие. Нам его нужно принципиально менять, делать другой подход. Максимальная цифровизация. Условно говоря, военкоматы должны стать ЦПАУ (Центр предоставления административных услуг. – "ГОРДОН")", – сказал он.

По словам Резникова, мобилизацию нужно отменить и создать определенный резерв.

"Нам нужно менять подход, нужно отменять призыв, делать профессиональную армию, но делать понятный послойный реестр резерва на случай полномасштабной войны, на случай вторжения. Это значит, что главным нашим капиталом являются люди, и с ними нужно работать. Задач много, мы знаем, что делать", – пояснил он.