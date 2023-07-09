ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников о будущих реформах: Нужно отменять призыв и делать профессиональную армию

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Резников рассказал о задачах Минобороны
Резников рассказал о задачах Минобороны
Фото: EPA

В Украине необходимо менять принцип работы военкоматов. Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников в эфире национального телемарафона 8 июля, говоря о реформах, которые будут проводиться после войны. Видео опубликовал канал "Ми – Україна" в YouTube.

"Мы сегодня серьезно работаем над трансформацией. Наша система мобилизации, система резерва, центры комплектации – бывшие военкоматы – это все советское наследие. Нам его нужно принципиально менять, делать другой подход. Максимальная цифровизация. Условно говоря, военкоматы должны стать ЦПАУ (Центр предоставления административных услуг. – "ГОРДОН")", – сказал он.

По словам Резникова, мобилизацию нужно отменить и создать определенный резерв.

"Нам нужно менять подход, нужно отменять призыв, делать профессиональную армию, но делать понятный послойный реестр резерва на случай полномасштабной войны, на случай вторжения. Это значит, что главным нашим капиталом являются люди, и с ними нужно работать. Задач много, мы знаем, что делать", – пояснил он.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. В августе 2022-го президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: мобилизация, призыв, военкомат, Алексей Резников
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