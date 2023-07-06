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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Военком в Краматорском районе подделывал документы для выезда военнообязанных – ГБР

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По данным следствия, фигуранты организовали схему по выдаче военнообязанным фиктивных документов
По данным следствия, фигуранты организовали схему по выдаче военнообязанным фиктивных документов
Фото: dbr.gov.ua

Начальника одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Краматорского района Донецкой области и двух его подчиненных будут судить за изготовление фиктивных документов для выезда военнообязанных граждан за границу. Об этом 4 июля заявили в пресс-службе ГБР.

По данным следствия, фигуранты организовали схему по выдаче военнообязанным фиктивных временных удостоверений и справок военно-врачебной комиссии, в которых отмечалось, что человек непригоден к военной службе.

"Начальник территориального центра самостоятельно подыскивал "клиентов", желающих выехать за пределы Украины. Цена "услуги" составляла $2–3 тыс.", – говорится в сообщении.

Пятерых его "клиентов" пограничники остановили на пунктах пропуска при попытке использовать поддельные документы для выезда из Украины в Черновицкой и Закарпатской областях, отметили в ГБР. 

Бюро заявляло о раскрытии схемы в мае, сейчас досудебное расследование завершено и обвинительные акты направлены в суд. 

Начальника центра обвиняют в создании организованной группы и организации незаконной переправки лиц через границу, а также в организации служебного подлога (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

Двух сотрудниц ТЦК обвиняют в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу и в служебном подлоге, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

Санкции статей предполагают лишение свободы на срок до девяти лет.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. В августе 2022-го президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Правоохранители уже заявляли о разоблачении военкомов, которые помогали уклонистам выезжать за границу. Самым громким стало дело начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова. По данным СМИ, его семья во время полномасштабной войны приобрела имение в Испании и три дорогих автомобиля.

В конце июня Зеленский поручил уволить Борисова и проверить всех военкомов во всех регионах Украины. 

Теги: Донецкая область, мобилизация, военное положение, Государственное бюро расследований, война России против Украины, документы, подделка, мужчины, ГБР
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