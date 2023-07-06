Военком в Краматорском районе подделывал документы для выезда военнообязанных – ГБР

По данным следствия, фигуранты организовали схему по выдаче военнообязанным фиктивных временных удостоверений и справок военно-врачебной комиссии, в которых отмечалось, что человек непригоден к военной службе.

"Начальник территориального центра самостоятельно подыскивал "клиентов", желающих выехать за пределы Украины. Цена "услуги" составляла $2–3 тыс.", – говорится в сообщении.

Пятерых его "клиентов" пограничники остановили на пунктах пропуска при попытке использовать поддельные документы для выезда из Украины в Черновицкой и Закарпатской областях, отметили в ГБР.

Бюро заявляло о раскрытии схемы в мае, сейчас досудебное расследование завершено и обвинительные акты направлены в суд.

Начальника центра обвиняют в создании организованной группы и организации незаконной переправки лиц через границу, а также в организации служебного подлога (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

Двух сотрудниц ТЦК обвиняют в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу и в служебном подлоге, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

Санкции статей предполагают лишение свободы на срок до девяти лет.