Суд приговорил к 15 годам тюрьмы коллаборанта, сотрудничавшего с ФСБ РФ ради квартиры в Крыму

Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения России осужденный передавал оккупантам информацию о тренировках украинских Военно-морских сил в акватории Черного моря. Также он собирал сведения о боевой подготовке сухопутных подразделений Вооруженных сил Украины на полигонах южного региона, в частности расчетов противотанковых комплексов Javelin.

В случае успешного выполнения задач российский агент надеялся получить от своих кураторов квартиру в оккупированном Крыму, говорится в сообщении. По имеющимся данным, ему пообещали жилую недвижимость стоимостью $200 тыс.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в Одесской области во время проведения им разведдеятельности. Как установили следователи, коллаборантом оказался бывший военный химик-разведчик, который до середины 90-х проходил службу в штабе Одесского военного округа. В 2010 году его завербовала российская спецслужба и после нескольких тестовых задач перевела его в режим ожидания до поступления основных указаний, говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.