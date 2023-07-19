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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суд приговорил к 15 годам тюрьмы коллаборанта, сотрудничавшего с ФСБ РФ ради квартиры в Крыму

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Суд приговорил к 15 годам тюрьмы российского агента
Суд приговорил к 15 годам тюрьмы российского агента
Офіс Генерального прокурора / Telegram

Суд вынес приговор с реальным сроком заключения российскому агенту, который передавал в Федеральную службу безопасности страны-агрессора РФ разведданные о силах обороны Украины на территории Одесской области. Об этом сообщает 19 июля Служба безопасности Украины.

Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения России осужденный передавал оккупантам информацию о тренировках украинских Военно-морских сил в акватории Черного моря. Также он собирал сведения о боевой подготовке сухопутных подразделений Вооруженных сил Украины на полигонах южного региона, в частности расчетов противотанковых комплексов Javelin.

В случае успешного выполнения задач российский агент надеялся получить от своих кураторов квартиру в оккупированном Крыму, говорится в сообщении. По имеющимся данным, ему пообещали жилую недвижимость стоимостью $200 тыс.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в Одесской области во время проведения им разведдеятельности. Как установили следователи, коллаборантом оказался бывший военный химик-разведчик, который до середины 90-х проходил службу в штабе Одесского военного округа. В 2010 году его завербовала российская спецслужба и после нескольких тестовых задач перевела его в режим ожидания до поступления основных указаний, говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Контекст:

По данным Офиса генерального прокурора Украины на 19 июля, с начала полномасштабного вторжения зафиксировано 17 088 преступлений против национальной безопасности, из них 2549 – государственная измена.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: СБУ, Крым, ФСБ, война России против Украины, суд, коллаборационизм
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