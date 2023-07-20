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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала чиновницу "Укрзалізниці", подозреваемую в подготовке удара России по логистическим путям сил обороны

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Задержанной грозит до восьми лет тюрьмы
Задержанной грозит до восьми лет тюрьмы
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Днепре чиновницу "Укрзалізниці", подозреваемую в подготовке удара страны-агрессора России по логистическим путям сил обороны в Днепропетровской области. Об этом 20 июля в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, чиновницу местного подразделения "Укрзалізниці" российские военные привлекли к сотрудничеству в начале 2023 года.

"По указанию российского куратора вражеская подельница собирала разведданные о местах базирования сил безопасности и обороны на территории областного центра. Развединформация потребовалась рашистам для подготовки прицельных воздушных атак по стратегически важным объектам транспортной инфраструктуры Украины. Однако сотрудники СБУ сработали на опережение и помешали реализации вражеских планов – злоумышленница была своевременно разоблачена и задержана по месту ее жительства", – говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурантка была на прямой связи с кадровым российским военным, который находился во временно оккупированной части Донецкой области.

"В поле зрения российской спецслужбы чиновница попала из-за своей деструктивной активности в российских пабликах, где она публиковала предложения о помощи оккупационным войскам. Для сбора разведданных фигурантка объезжала территорию города на общественном транспорте и скрыто фотографировала украинские объекты", – отметили в СБУ.

Во время обыска по месту жительства у задержанной был обнаружен мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российским куратором.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении, сейчас она находится под стражей. Задержанной грозит до восьми лет тюрьмы.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, СБУ, Украина, Укрзалізниця, Днепр, Днепропетровская область, спецслужбы, инфраструктура, обыски
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