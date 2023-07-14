ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала подозреваемого в передаче оккупантам данных об украинском оружии и технике для контрнаступления

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мужчина арестован, ему грозит до 15 лет лишения свободы
Мужчина арестован, ему грозит до 15 лет лишения свободы
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности страны-агрессора РФ. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 14 июля.

"Контрразведка СБУ сорвала еще одну попытку России помешать контрнаступлению Украины на восточном фронте. В результате спецоперации в Донецкой области задержан "расконсервированный" информатор ФСБ, который передавал агрессору информацию о маршрутах, количестве и спецификации техники ВСУ, которая двигалась в Краматорск", – сообщили в СБУ.

По данным спецслужбы, "в зоне особого внимания" подозреваемогоо были колонны тяжелой и специальной техники, в частности, самоходные артустановки, грузовики с боеприпасами и топливозаправочные автомобили, задействованные в контрнаступлении Сил обороны.

Как установило следствие, мужчина скрыто делал фото и видео колонн с балкона своей квартиры, а файлы с объяснениями отправлял "связному", который находился на на временно оккупированной части Донецкой области. 

"Им оказался представитель подконтрольного российской спецслужбе "МГБ ДНР". Развединформация потребовалась агрессору для планирования боевых операций, направленных на замедление контрнаступательных действий украинских войск", – сообщили в СБУ.

Мужчину задержали "на горячем", когда он вел съемку из окна собственного дома.

"По данным следствия, вражеским приспешником оказался 48-летний житель Доброполья, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к сотрудничеству еще в 2018 году. В поле зрения агрессора он попал из-за своей деструктивной активности в одной из прокремлевских групп в Telegram. После нескольких "тестовых" задач оккупанты перевели своего осведомителя в "режим ожидания" до начала полномасштабного вторжения России", – говорится в сообщении.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса (предоставление вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины и других военных формирований). Он арестован. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Донецкая область, ФСБ, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сотрудники почты были шокированы".11-летняя украинка выслала подарок главкому по почте на Минобороны. Он получил презент и сделал фото
"Сотрудники почты были шокированы".11-летняя украинка выслала подарок главкому по почте на Минобороны. Он получил презент и сделал фото
Галина ГРИШИНА
Представитель Деппа прокомментировал видео с участием актера, которое показали населению страны-агрессора РФ перед показом французской ленты
Представитель Деппа прокомментировал видео с участием актера, которое показали населению страны-агрессора РФ перед показом французской ленты
Галина ГРИШИНА
"100% уникальный рецепт ". Деруны из свеклы
"100% уникальный рецепт ". Деруны из свеклы
"Урожай кабачков будете собирать до заморозков". Названо простое средство для полива
"Урожай кабачков будете собирать до заморозков". Названо простое средство для полива
"Очень уютные стеночки, буду скучать". Жена защитника сборной Украины Забарного – дочь экс-жены Джеджулы похвасталась дипломом филолога
"Очень уютные стеночки, буду скучать". Жена защитника сборной Украины Забарного – дочь экс-жены Джеджулы похвасталась дипломом филолога
Галина ГРИШИНА
Как сделать зеленую гречку еще полезнее. Лайфхаки от эксперта
Как сделать зеленую гречку еще полезнее. Лайфхаки от эксперта
Как правильно хранить твердые сыры. Лайфхак от эксперта
Как правильно хранить твердые сыры. Лайфхак от эксперта
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена Потапа показала свежее видео с Дорофеевой
Бывшая жена Потапа показала свежее видео с Дорофеевой
Как Dantes, пес Патрон и другие украинские знаменитости отреагировали на тайную свадьбу Дорофеевой и Кацурина
Как Dantes, пес Патрон и другие украинские знаменитости отреагировали на тайную свадьбу Дорофеевой и Кацурина
Галина ГРИШИНА
"Когда фотосессия с мамой превращается в смешное представление". Каменских показала забавное видео
"Когда фотосессия с мамой превращается в смешное представление". Каменских показала забавное видео
Как вкусно и быстро приготовить скумбрию. Рецепт с соевым соусом и сахаром
Как вкусно и быстро приготовить скумбрию. Рецепт с соевым соусом и сахаром
Галина ГРИШИНА
"Надо пить меньше красное сухое". Никитюк высказалась о своей фигуре
"Надо пить меньше красное сухое". Никитюк высказалась о своей фигуре
Кулеба впервые рассказал о своей новой возлюбленной
Кулеба впервые рассказал о своей новой возлюбленной
Галина ГРИШИНА
Крокодиловые ногти. Подборка самых ярких современных тенденций для вдохновения перед походом в салон
Крокодиловые ногти. Подборка самых ярких современных тенденций для вдохновения перед походом в салон
Галина ГРИШИНА
  Вот почему горчат огурцы. Эксперт объяснила, что делать, чтобы плоды не горчили
  Вот почему горчат огурцы. Эксперт объяснила, что делать, чтобы плоды не горчили
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль в глубоком декольте попозировала перед камерой. Видео
Тина Кароль в глубоком декольте попозировала перед камерой. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В сети обсуждают реакцию Зеленской на поцелуй ее мужа с первой леди Литвы. Видео (702244)
2
Экс-жена Кацурина в день объявления о его свадьбе с Дорофеевой сделала пост о маленьком сыне от него (114315)
3
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины на саммите НАТО в Вильнюсе появилась в вышиванке почти за 10 тыс. грн от укранского бренда. Фото (100810)
4
Посыпьте этим участок – и томаты будете собирать ведрами. Эксперты рассказали, как без химии удобрить помидоры в июле (98327)
5
Дорофеева вышла замуж за Кацурина. Свадебные фото (76058)
6
Вот как с помощью пищевой соды можно повысить урожайность огурцов. Эксперты рассказали об эффективной подкормке, которая улучшит рост плодов (69102)
7
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына (65590)
8
Депп записал видео для населения страны-агрессора РФ, в котором пожелал ему "беречь себя" (50962)
 
 
 
 