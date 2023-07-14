СБУ задержала подозреваемого в передаче оккупантам данных об украинском оружии и технике для контрнаступления

Мужчина арестован, ему грозит до 15 лет лишения свободы Фото: ssu.gov.ua

"Контрразведка СБУ сорвала еще одну попытку России помешать контрнаступлению Украины на восточном фронте. В результате спецоперации в Донецкой области задержан "расконсервированный" информатор ФСБ, который передавал агрессору информацию о маршрутах, количестве и спецификации техники ВСУ, которая двигалась в Краматорск", – сообщили в СБУ.

По данным спецслужбы, "в зоне особого внимания" подозреваемогоо были колонны тяжелой и специальной техники, в частности, самоходные артустановки, грузовики с боеприпасами и топливозаправочные автомобили, задействованные в контрнаступлении Сил обороны.

Как установило следствие, мужчина скрыто делал фото и видео колонн с балкона своей квартиры, а файлы с объяснениями отправлял "связному", который находился на на временно оккупированной части Донецкой области.

"Им оказался представитель подконтрольного российской спецслужбе "МГБ ДНР". Развединформация потребовалась агрессору для планирования боевых операций, направленных на замедление контрнаступательных действий украинских войск", – сообщили в СБУ.

Мужчину задержали "на горячем", когда он вел съемку из окна собственного дома.

"По данным следствия, вражеским приспешником оказался 48-летний житель Доброполья, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к сотрудничеству еще в 2018 году. В поле зрения агрессора он попал из-за своей деструктивной активности в одной из прокремлевских групп в Telegram. После нескольких "тестовых" задач оккупанты перевели своего осведомителя в "режим ожидания" до начала полномасштабного вторжения России", – говорится в сообщении.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса (предоставление вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины и других военных формирований). Он арестован. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.