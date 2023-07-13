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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Отрицал существование Украины и назвал российскую агрессию "гражданским конфликтом". СБУ сообщила о новом подозрении митрополиту Павлу

Сейчас решается вопрос об избрании митрополиту Павлу меры пресечения в виде содержания под стражей
Сейчас решается вопрос об избрании митрополиту Павлу меры пресечения в виде содержания под стражей
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении экс-наместнику мужского монастыря Киево-Печерской лавры, митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата Павлу (Лебедю). Об этом 13 июля в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

"Задокументировано, что за день до оглашения ему первого подозрения от СБУ митрополит дал видеоинтервью одному из отечественных СМИ. В нем он отрицал существование Украины как суверенного государства. Также фигурант назвал российскую вооруженную агрессию против Украины "гражданским конфликтом", который продолжается с 2014 года. Инициированная СБУ судебная лингвистическая экспертиза подтвердила эти факты преступных действий клирика", – говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили митрополиту УПЦ МП о еще одном подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно);  ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно). Санкции статей предусматривают до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", – отметили в спецслужбе.

Контекст:

1 апреля СБУ сообщила митрополиту Павлу о подозрении по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и п. 2 ст. 436 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Спецслужба опубликовала фото, сделанные во время обыска, а также записи телефонных разговоров, где он называет российское вторжение "войной РФ и Америки до последнего украинца", упоминает якобы разбомбленные страной-агрессором "американские биолаборатории в Киеве и Одессе", а также, несмотря на заявления о публичном отделении от Русской православной церкви, призывает прихожан упоминать во время богослужений главу РПЦ патриарха Кирилла.

В тот же день Шевченковский райсуд Киева избрал Лебедю меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 дней и обязал носить электронный браслет. 29 мая суд продлил митрополиту Павлу домашний арест до 1 июля

Лебедь заявлял, что дом в селе Вороньков Киевской области, где, согласно определению суда, он должен находиться, не приспособлен для жизни. Этот дом он назвал "небольшой хатой" и заявил, что раздал оттуда все имущество, а в последний раз там был в 2009 году.

Жилье митрополита Павла в селе Вороньков показали СМИ. Указывается, что он живет в двухэтажном особняке площадью 580 м². В 2016 году его выставляли на продажу за $1,3 млн, сообщили журналисты. В объявлении было указано, что дом меблирован изделиями итальянских и английских мастеров, комнаты отделаны дорогими материалами, пол покрыт мрамором и немецким паркетом, имеет подогрев.

30 июня Соломенский суд Киева продлил подозреваемому в разжигании религиозной розни и оправдании действий России священнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 31 августа.

Несмотря на запрет суда, за день до этого митрополит Павел появился возле Киево-Печерской лавры.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, СБУ, Украина, УПЦ МП, церковь, спецслужбы, митрополит Павел, Служба безопасности Украины
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