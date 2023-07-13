Отрицал существование Украины и назвал российскую агрессию "гражданским конфликтом". СБУ сообщила о новом подозрении митрополиту Павлу

Сейчас решается вопрос об избрании митрополиту Павлу меры пресечения в виде содержания под стражей Фото: Служба безпеки України / Telegram

"Задокументировано, что за день до оглашения ему первого подозрения от СБУ митрополит дал видеоинтервью одному из отечественных СМИ. В нем он отрицал существование Украины как суверенного государства. Также фигурант назвал российскую вооруженную агрессию против Украины "гражданским конфликтом", который продолжается с 2014 года. Инициированная СБУ судебная лингвистическая экспертиза подтвердила эти факты преступных действий клирика", – говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили митрополиту УПЦ МП о еще одном подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно). Санкции статей предусматривают до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", – отметили в спецслужбе.