СБУ задержала жительницу Николаевской области, подозреваемую в передаче оккупантам информации для атаки по "центрам принятия решений"

В ходе контрдиверсионных мер на прифронтовой территории региона была задержана местная жительница, подозреваемая в работе на Главное управление Генерального штаба страны-агрессора РФ.
"Ее основной задачей было установление точных координат админзданий местных органов исполнительной власти и временных интервалов максимального присутствия там должностных лиц. Также она пыталась выявить возможные позиции дальнобойной артиллерии ВСУ, в том числе реактивных артсистем HIMARS, вовлеченных в боевые операции украинских войск на южном направлении", – говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, полученную информацию подозреваемая передавала россиянам через "связного".
"Им оказался ее близкий родственник, который раньше проходил службу в расформированном спецподразделении "Беркут", а сейчас находится в составе оккупационной полиции России во временно захваченном Крыму. Развединформация потребовалась российским захватчикам для подготовки новой серии воздушных ударов по украинским объектам в Николаевской области. Сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленницу, поэтапно задокументировали ее преступные действия и задержали на попытке передачи разведданных агрессору", – отметили в СБУ.
По данным следствия, спецслужбы РФ дистанционно привлекли женщину к сотрудничеству весной этого года.
Во время обысков у нее был изъят мобильный телефон с доказательствами переписки с представителем российской спецслужбы.
Фигурантке сообщили о подозрении, ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Задержанной грозит до 12 лет тюрьмы.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась, однако оккупанты регулярно обстреливают Николаевскую область.