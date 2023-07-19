СБУ задержала жительницу Николаевской области, подозреваемую в передаче оккупантам информации для атаки по "центрам принятия решений"

В ходе контрдиверсионных мер на прифронтовой территории региона была задержана местная жительница, подозреваемая в работе на Главное управление Генерального штаба страны-агрессора РФ.

"Ее основной задачей было установление точных координат админзданий местных органов исполнительной власти и временных интервалов максимального присутствия там должностных лиц. Также она пыталась выявить возможные позиции дальнобойной артиллерии ВСУ, в том числе реактивных артсистем HIMARS, вовлеченных в боевые операции украинских войск на южном направлении", – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, полученную информацию подозреваемая передавала россиянам через "связного".

"Им оказался ее близкий родственник, который раньше проходил службу в расформированном спецподразделении "Беркут", а сейчас находится в составе оккупационной полиции России во временно захваченном Крыму. Развединформация потребовалась российским захватчикам для подготовки новой серии воздушных ударов по украинским объектам в Николаевской области. Сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленницу, поэтапно задокументировали ее преступные действия и задержали на попытке передачи разведданных агрессору", – отметили в СБУ.

По данным следствия, спецслужбы РФ дистанционно привлекли женщину к сотрудничеству весной этого года.

Во время обысков у нее был изъят мобильный телефон с доказательствами переписки с представителем российской спецслужбы.

Фигурантке сообщили о подозрении, ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Задержанной грозит до 12 лет тюрьмы.