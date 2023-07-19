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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала жительницу Николаевской области, подозреваемую в передаче оккупантам информации для атаки по "центрам принятия решений"

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Задержанной грозит до 12 лет тюрьмы
Задержанной грозит до 12 лет тюрьмы
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Контрразведчики Службы безопасности Украины предотвратили попытку российских оккупантов получить координаты зданий "центров принятия решений", куда временно передислоцировались военно-гражданские администрации и подразделения сил обороны в Николаевской области. Об этом 19 июля в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

В ходе контрдиверсионных мер на прифронтовой территории региона была задержана местная жительница, подозреваемая в работе на Главное управление Генерального штаба страны-агрессора РФ.

"Ее основной задачей было установление точных координат админзданий местных органов исполнительной власти и временных интервалов максимального присутствия там должностных лиц. Также она пыталась выявить возможные позиции дальнобойной артиллерии ВСУ, в том числе реактивных артсистем HIMARS, вовлеченных в боевые операции украинских войск на южном направлении", – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, полученную информацию подозреваемая передавала россиянам через "связного".

"Им оказался ее близкий родственник, который раньше проходил службу в расформированном спецподразделении "Беркут", а сейчас находится в составе оккупационной полиции России во временно захваченном Крыму. Развединформация потребовалась российским захватчикам для подготовки новой серии воздушных ударов по украинским объектам в Николаевской области. Сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленницу, поэтапно задокументировали ее преступные действия и задержали на попытке передачи разведданных агрессору", – отметили в СБУ.

По данным следствия, спецслужбы РФ дистанционно привлекли женщину к сотрудничеству весной этого года.

Во время обысков у нее был изъят мобильный телефон с доказательствами переписки с представителем российской спецслужбы.

Фигурантке сообщили о подозрении, ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Задержанной грозит до 12 лет тюрьмы.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась, однако оккупанты регулярно обстреливают Николаевскую область.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, СБУ, Украина, обыск, ВСУ, спецслужбы, подозрение
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