Россияне из артиллерии обстреляли село в Сумской области, погиб один и ранены четыре мирных жителя – ОВА

"Сегодня российские террористы снова ударили из артиллерии по мирному населению Сумской области. Около 10 утра обстрелам подвергся один из поселков Краснопольской общины. Было зафиксировано 14 взрывов", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, в результате обстрела один человек погиб, еще четыре мирных жителя получили ранения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.
Также разрушены дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав в том числе часть Сумской области.
В начале апреля 2022 года северные регионы Украины, включая Сумскую область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают этот регион с российской территории и наносят авиаудары.