Россияне из артиллерии обстреляли село в Сумской области, погиб один и ранены четыре мирных жителя – ОВА

"Сегодня российские террористы снова ударили из артиллерии по мирному населению Сумской области. Около 10 утра обстрелам подвергся один из поселков Краснопольской общины. Было зафиксировано 14 взрывов", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате обстрела один человек погиб, еще четыре мирных жителя получили ранения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

Также разрушены дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры.