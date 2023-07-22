Оккупанты из авиации обстреляли Змиевку Херсонской области. Вероятно, пострадал местный житель – ОВА

"Зафиксировано три "прилета" управляемых авиабомб – по местному кладбищу, жилому кварталу и фермерскому хозяйству. Из-за вражеского удара повреждены по меньшей мере четыре жилых дома, а также помещения фермы", – говорится в сообщении.
Информация о пострадавших уточняется, отметили в ОВА. По предварительным данным, мог пострадать местный житель, с ним пока не удается установить связь.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.