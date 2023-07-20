Россияне 72 раза за сутки обстреляли Херсонскую область, четыре мирных жителя получили ранения – ОВА

Противник выпустил по региону 277 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", авиации и беспилотников, восемь из них – по Херсону.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; на территорию фермерского хозяйства в Бериславском районе; на территорию садового товарищества в Дарьевской общине; в административное здание в Херсоне", – уточнил Прокудин.
По его данным, в результате обстрелов со стороны российских захватчиков ранения получили четыре мирных жителя Херсонской области.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.