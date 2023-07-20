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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне 72 раза за сутки обстреляли Херсонскую область, четыре мирных жителя получили ранения – ОВА

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Противник за сутки выпустил по региону 277 снарядов
Противник за сутки выпустил по региону 277 снарядов
Фото: ЕРА

Российские оккупанты за прошедшие сутки 72 раза обстреляли Херсонскую область. Об этом в Telegram 20 июля сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Противник выпустил по региону 277 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", авиации и беспилотников, восемь из них – по Херсону.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; на территорию фермерского хозяйства в Бериславском районе; на территорию садового товарищества в Дарьевской общине; в административное здание в Херсоне", – уточнил Прокудин.

По его данным, в результате обстрелов со стороны российских захватчиков ранения получили четыре мирных жителя Херсонской области.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, обстрелы, российские оккупанты, Александр Прокудин, силы обороны Украины
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