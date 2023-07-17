Оккупанты на левобережье Херсонской области подрываются на своих же минах – ОК "ЮГ"

По ее словам, оккупанты продолжают постепенное возвращение на те позиции, с которых их вытеснило наводнение в результате подрыва Каховской ГЭС, но восстановление некоторых их позиций уже невозможно.

"Там, где уже есть возможность разворачивать огневые позиции, они пытаются это делать. Мы в ответ отрабатываем в контрбатарейном режиме по их мощностям. И за минувшие сутки в нашем арсенале минус 95 оккупантов, очередные две лодки и две диверсионно-разведывательные группы, маневрировавшие между островами в дельте Днепра, еще две крупнокалиберные пушки типа Д-30, которыми оккупанты обстреливали Херсон, правый берег. Продолжаем уничтожать и бронетехнику – минус пять единиц", – рассказала Гуменюк.

Местные жители и участники сопротивления сообщают, что российские военные пытаются восстановить так называемую карту минных полей и минные заграждения, которые они оборудовали вдоль левого берега, сказала она.