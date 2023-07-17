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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты на левобережье Херсонской области подрываются на своих же минах – ОК "ЮГ"

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Гуменюк рассказала о ситуации на юге Украины
Гуменюк рассказала о ситуации на юге Украины
Фото: armyinform.com.ua

Российские оккупанты после теракта на Каховской гидроэлектростанции пытаются восстановить минные заграждения, которые они ранее оборудовали вдоль левого берега Днепра, но часто взрываются на своих же минах. Об этом рассказала 17 июля в эфире телеканала "Freeдом" глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупанты продолжают постепенное возвращение на те позиции, с которых их вытеснило наводнение в результате подрыва Каховской ГЭС, но восстановление некоторых их позиций уже невозможно.

"Там, где уже есть возможность разворачивать огневые позиции, они пытаются это делать. Мы в ответ отрабатываем в контрбатарейном режиме по их мощностям. И за минувшие сутки в нашем арсенале минус 95 оккупантов, очередные две лодки и две диверсионно-разведывательные группы, маневрировавшие между островами в дельте Днепра, еще две крупнокалиберные пушки типа Д-30, которыми оккупанты обстреливали Херсон, правый берег. Продолжаем уничтожать и бронетехнику – минус пять единиц", – рассказала Гуменюк.

Местные жители и участники сопротивления сообщают, что российские военные пытаются восстановить так называемую карту минных полей и минные заграждения, которые они оборудовали вдоль левого берега, сказала она.

Контекст:

Ночью 6 июня войска страны-агрессора РФ подорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" заявили, что станция восстановлению не подлежит. Разрушена дамба Каховского водохранилища, произошел неконтролируемый паводок, затопило тысячи домов – преимущественно в Херсонской области и частично в Николаевской. 

В Херсонской области была объявлена эвакуация. На оккупированной части региона, которая больше пострадала от наводнения, она провалена, заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

После подрыва российскими оккупантами дамбы на Каховской ГЭС повысилась минная опасность, сообщила Гуменюк. Мины срывало течением, они самопроизвольно взрывались в воде.

Командование заставляет оккупантов возвращаться на позиции, которые затопило после подрыва Каховской ГЭС, сообщала Гуменюк. По ее словам, российские военные не хотят этого делать.

СМИ идентифицировали оккупантов, которые удерживали Каховскую ГЭС в ночь подрыва.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Херсонская область, российская агрессия, война России против Украины, мины, Наталья Гуменюк, российские оккупанты
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