Гуменюк об оккупантах в Херсонской области: Чемоданы собраны, они фактически на низком старте

Оккупационные власти делают громкие заявления о якобы планах восстановления Каховской гидроэлектростанции, которую они взорвали 6 июня, так как пытаются убедить местное население, что они "пришли надолго", рассказала Гуменюк.
“Но мы точно знаем, что чемоданы собраны, и они фактически на низком старте и готовы немедленно эвакуироваться, как только получат хоть малейшее разрешение от высшего военно-политического руководства. А пока они играют роль”, — сказала спикер.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.
Ночью 6 июня войска страны-агрессора РФ подорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" заявили, что станция восстановлению не подлежит. Разрушена дамба Каховского водохранилища, произошел неконтролируемый паводок, затопило тысячи домов – преимущественно в Херсонской области и частично в Николаевской. В Херсонской области была объявлена эвакуация.