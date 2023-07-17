Гуменюк об оккупантах в Херсонской области: Чемоданы собраны, они фактически на низком старте

Оккупанты ждут, когда им разрешат уехать с захваченной территории, рассказали в ОК "Юг" Фото: EPA

Оккупационные власти делают громкие заявления о якобы планах восстановления Каховской гидроэлектростанции, которую они взорвали 6 июня, так как пытаются убедить местное население, что они "пришли надолго", рассказала Гуменюк.

“Но мы точно знаем, что чемоданы собраны, и они фактически на низком старте и готовы немедленно эвакуироваться, как только получат хоть малейшее разрешение от высшего военно-политического руководства. А пока они играют роль”, — сказала спикер.