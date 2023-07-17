В Одессе на пляж вынесло боеприпасы. Фото

"Море и дальше несет опасность. Вода выносит к берегам мины, растяжки и неразорвавшиеся боеприпасы. Это угроза жизни и здоровью жителей региона. Так, вчера на одном из пляжей Пересыпского района было обнаружено два предмета, похожие на снаряды. На место сразу вызвали взрывотехников и следователей", – рассказали правоохранители.

В полиции добавили, что одна из основных причин несчастных случаев, связанных со взрывными устройствами, – нарушение элементарных правил безопасности. Авторы релиза напомнили: прикасаться к взрывоопасным предметам, передвигать их, накрывать или засыпать грунтом, а также пользоваться мобильными телефонами или средствами радиосвязи рядом с этими предметами запрещено. При обнаружении таких устройств нужно обращаться в полицию или Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.