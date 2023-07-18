Оккупанты обстреляли из артиллерии село в Херсонской области, ранена 73-летняя женщина – ОВА

Отмечается, что из-за российской атаки села в Белозерской общине пострадала местная жительница.
"Около 15.20 оккупационные войска нанесли артиллерийский удар по мирному населенному пункту. У 73-летней женщины медики диагностировали минно-взрывную травму и ранение ноги. Ей оказали помощь на месте и оставили дома", – сказано в сообщении.
По данным Херсонской ОВА, за минувшие сутки оккупанты совершили 95 обстрелов территории области.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.