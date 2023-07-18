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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли из артиллерии село в Херсонской области, ранена 73-летняя женщина – ОВА

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Около 15.20 оккупационные войска нанесли артиллерийский удар по Велетенскому Херсонской области, отметили в ОВА
Около 15.20 оккупационные войска нанесли артиллерийский удар по Велетенскому Херсонской области, отметили в ОВА
Фото: wikimapia.org (иллюстративное)

Российские оккупационные войска днем 18 июля обстреляли из артиллерии село Велетенское Херсонской области. Об этом сообщается в Telegram ОВА.

Отмечается, что из-за российской атаки села в Белозерской общине пострадала местная жительница.

"Около 15.20 оккупационные войска нанесли артиллерийский удар по мирному населенному пункту. У 73-летней женщины медики диагностировали минно-взрывную травму и ранение ноги. Ей оказали помощь на месте и оставили дома", – сказано в сообщении.

По данным Херсонской ОВА, за минувшие сутки оккупанты совершили 95 обстрелов территории области.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.

Теги: Украина, Херсонская область, Херсонская ОГА, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, ранение, российские оккупанты
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