Оккупанты обстреляли из артиллерии село в Херсонской области, ранена 73-летняя женщина – ОВА

Около 15.20 оккупационные войска нанесли артиллерийский удар по Велетенскому Херсонской области, отметили в ОВА Фото: wikimapia.org (иллюстративное)

Отмечается, что из-за российской атаки села в Белозерской общине пострадала местная жительница.

"Около 15.20 оккупационные войска нанесли артиллерийский удар по мирному населенному пункту. У 73-летней женщины медики диагностировали минно-взрывную травму и ранение ноги. Ей оказали помощь на месте и оставили дома", – сказано в сообщении.

По данным Херсонской ОВА, за минувшие сутки оккупанты совершили 95 обстрелов территории области.