В результате подрыва Россией Каховской ГЭС погиб 31 человек – глава МВД Украины

"Потери мы еще считаем, потому что очень тяжело за эти месяцы посчитать, сколько мы потеряли возможного урожая, сколько мы потеряли частных хозяйств. [...] Что касается погибших, у нас на сегодняшний день 31 человек. 29 – это Херсонская область, и два гражданина погибли в Николаевской области", – сказал министр.
Он не уточнил, идет речь только о подконтрольных украинским властям территориях или у него есть данные и об оккупированных районах.
"На сегодняшний день я вижу основной проблемой [подрыва Каховской ГЭС] доступ к воде в дальнейшем для наших граждан", – объяснил Клименко.
Ночью 6 июня оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" заявили, что станция восстановлению не подлежит. Разрушена дамба Каховского водохранилища, произошел неконтролируемый паводок, затопило тысячи домов – преимущественно в Херсонской области и частично в Николаевской.
В Херсонской области была объявлена эвакуация. В оккупированной части региона, которая больше пострадала от наводнения, она провалена, заявлял президент Украины Владимир Зеленский.
СМИ идентифицировали оккупантов, которые удерживали Каховскую ГЭС в ночь подрыва.
Глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявлял в интервью, опубликованном 6 июня, что на строительство новой станции нужно от $800 млн до $1 млрд. Кроме ГЭС также нужно будет строить мостовой и железнодорожный переходы, которые тоже разрушены, добавил Сирота. "Если работать 24/7, на это уйдет пять лет. И мы будем это делать", – подчеркнул он.