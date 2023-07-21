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ПРОИСШЕСТВИЯ

В результате подрыва Россией Каховской ГЭС погиб 31 человек – глава МВД Украины

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В связи с подрывом ГЭС объявлялась эвакуация
В связи с подрывом ГЭС объявлялась эвакуация
Фото: ЕРА

Жертвами подрыва военными страны-агрессора России Каховской ГЭС стал по меньшей мере 31 человек. Об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил "Радіо Свобода" в интервью, которое опубликовано 20 июля.

"Потери мы еще считаем, потому что очень тяжело за эти месяцы посчитать, сколько мы потеряли возможного урожая, сколько мы потеряли частных хозяйств. [...] Что касается погибших, у нас на сегодняшний день 31 человек. 29 – это Херсонская область, и два гражданина погибли в Николаевской области", – сказал министр.

Он не уточнил, идет речь только о подконтрольных украинским властям территориях или у него есть данные и об оккупированных районах.

"На сегодняшний день я вижу основной проблемой [подрыва Каховской ГЭС] доступ к воде в дальнейшем для наших граждан", – объяснил Клименко.

Контекст:

Ночью 6 июня оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" заявили, что станция восстановлению не подлежит. Разрушена дамба Каховского водохранилища, произошел неконтролируемый паводок, затопило тысячи домов – преимущественно в Херсонской области и частично в Николаевской.

В Херсонской области была объявлена эвакуация. В оккупированной части региона, которая больше пострадала от наводнения, она провалена, заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

СМИ идентифицировали оккупантов, которые удерживали Каховскую ГЭС в ночь подрыва.

Глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявлял в интервью, опубликованном 6 июня, что на строительство новой станции нужно от $800 млн до $1 млрд. Кроме ГЭС также нужно будет строить мостовой и железнодорожный переходы, которые тоже разрушены, добавил Сирота. "Если работать 24/7, на это уйдет пять лет. И мы будем это делать", – подчеркнул он.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Херсонская область, Николаевская область, ГЭС, погибшие, Игорь Клименко, подрыв Каховской ГЭС
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