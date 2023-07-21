В результате подрыва Россией Каховской ГЭС погиб 31 человек – глава МВД Украины

"Потери мы еще считаем, потому что очень тяжело за эти месяцы посчитать, сколько мы потеряли возможного урожая, сколько мы потеряли частных хозяйств. [...] Что касается погибших, у нас на сегодняшний день 31 человек. 29 – это Херсонская область, и два гражданина погибли в Николаевской области", – сказал министр.

Он не уточнил, идет речь только о подконтрольных украинским властям территориях или у него есть данные и об оккупированных районах.

"На сегодняшний день я вижу основной проблемой [подрыва Каховской ГЭС] доступ к воде в дальнейшем для наших граждан", – объяснил Клименко.