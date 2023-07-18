Кабмин Украины решил восстановить Каховскую ГЭС

"Сегодня правительство утвердило постановление об экспериментальном проекте по началу восстановления Каховской ГЭС, которую подорвали россияне. Проект рассчитан на два года", – написал он.

По данным премьер-министра, на первом этапе хотят спроектировать инженерные конструкции и подготовить необходимую базу для восстановления.

"Второй этап начнется после деоккупации территорий, где расположена ГЭС. Он предполагает собственно строительные работы", – объяснил Шмыгаль.

Он отметил, что заказчиком работ станет государственная компания "Укргидроэнерго", а координатором – Министерство экономики.