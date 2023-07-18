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Кабмин Украины решил восстановить Каховскую ГЭС

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ГЭС взорвали оккупанты
ГЭС взорвали оккупанты
Фото: wikipedia.org

18 июля Кабинет Министров Украины поддержал проект по восстановлению Каховской ГЭС, которую в начале июня взорвали российские оккупанты. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня правительство утвердило постановление об экспериментальном проекте по началу восстановления Каховской ГЭС, которую подорвали россияне. Проект рассчитан на два года", – написал он.

По данным премьер-министра, на первом этапе хотят спроектировать инженерные конструкции и подготовить необходимую базу для восстановления.

"Второй этап начнется после деоккупации территорий, где расположена ГЭС. Он предполагает собственно строительные работы", – объяснил Шмыгаль.

Он отметил, что заказчиком работ станет государственная компания "Укргидроэнерго", а координатором – Министерство экономики.

Контекст:

Ночью 6 июня войска страны-агрессора РФ подорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" заявили, что станция восстановлению не подлежит. Разрушена дамба Каховского водохранилища, произошел неконтролируемый паводок, затопило тысячи домов – преимущественно в Херсонской области и частично в Николаевской.

СМИ идентифицировали оккупантов, которые удерживали Каховскую ГЭС в ночь подрыва.

Глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявлял в интервью, опубликованном 6 июня, что на строительство новой станции нужно от $800 млн до $1 млрд. Кроме ГЭС также нужно будет строить мостовой и железнодорожный переходы, которые тоже разрушены, добавил Сирота. "Если работать 24/7, на это уйдет пять лет. И мы будем это делать", – подчеркнул он.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Кабинет Министров, правительство, Министерство экономики, строительство, ГЭС, Укргидроэнерго, Денис Шмыгаль, восстановление
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