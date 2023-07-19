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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нет ни медицинских, ни банковских, ни жилищно-коммунальных услуг. Люди просто выживают". Оккупированная Голая Пристань спустя 40 дней после подрыва ГЭС все еще стоит в воде. Фото

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Голая Пристань все еще затоплена из-за подрыва ГЭС
Голая Пристань все еще затоплена из-за подрыва ГЭС
Фото: Goncharova Kateryna / Facebook

Центральная часть временно оккупированной Голой Пристани в Херсонской области остается затопленной, в некоторых местах вода достигает метра. Об этом 18 июля сообщила в эфире "Суспільне" руководитель Голопристанской администрации Светлана Линник.

По ее словам, люди пытаются убирать свои дома, чтобы иметь возможность жить в них зимой. До полномасштабного вторжения община насчитывала 14 населенных пунктов. В Голой Пристани проживало 14,5 тыс. человек, сейчас – почти 1 тыс.

"Российские оккупанты создают иллюзию восстановления жизни. Где-то воду откачивают с одной улицы на другую, из одного двора в другой. Откачивают с территорий общего пользования в реку Конку. Какая это будет экологическая безопасность в дальнейшем, неизвестно", – рассказала Линник.

Также она сообщила, что медицинские и аптечные учреждения в общине не работают. Воду и продукты предоставляют церкви.

"Сегодня нет ни медицинских, ни банковских услуг, ни транспортных, ни жилищно-коммунальных. Водоснабжение в городе отсутствует. Люди самостоятельно доставляют воду себе в многоэтажки из частных усадеб. По состоянию на сейчас люди просто выживают", – сказала Линник.

Фотографии затопленных улиц в городе опубликовала жительница Голой Пристани Екатерина Гончарова. 16 июля она писала, что на некоторых улицах вода достигает пояса или даже груди.

https://www.facebook.com/Gon4arovaEkaterina/posts/pfbid02x8RT5qQXJAEDT33bUV6svKdxPtjcCkm4T948GARai7ptyiRLybeCSascqz3SttU9l

"Мост" отмечает, что на улице 1 Мая (район магазина "АТБ") уровень воды местами достигает 40 см.

https://www.facebook.com/Gon4arovaEkaterina/posts/pfbid02SeC6N4Fs2ZnwviL9H1ST68UxV85C2BmGb8DuaSE8oVq9SGnBykpXR6VDghwnRVdMl

Кроме этого, улицы Парусная и Довженко перерыты большим количеством траншей с помощью которых стекает вода. Кто именно сделал эти траншеи, пока неизвестно. Также некоторые дома и заборы на этих улицах частично или полностью разрушены.

https://www.facebook.com/Gon4arovaEkaterina/posts/pfbid0igSkZbzJJzKR6ehGYDTcs6gqxJSR9FYCERRXmn4QuEyWbjDs4eTDdQv2Q5rVRoVal

Контекст:

Ночью 6 июня оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" заявили, что станция восстановлению не подлежит. Разрушена дамба Каховского водохранилища, произошел неконтролируемый паводок, затопило тысячи домов – преимущественно в Херсонской области и частично в Николаевской. 

В Херсонской области была объявлена эвакуация. В оккупированной части региона, которая больше пострадала от наводнения, она провалена, заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

СМИ идентифицировали оккупантов, которые удерживали Каховскую ГЭС в ночь подрыва.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, наводнение, война, водоснабжение, ГЭС, АТБ, война России против Украины, российские оккупанты, восстановление, Голая Пристань
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