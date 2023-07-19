"Нет ни медицинских, ни банковских, ни жилищно-коммунальных услуг. Люди просто выживают". Оккупированная Голая Пристань спустя 40 дней после подрыва ГЭС все еще стоит в воде. Фото

По ее словам, люди пытаются убирать свои дома, чтобы иметь возможность жить в них зимой. До полномасштабного вторжения община насчитывала 14 населенных пунктов. В Голой Пристани проживало 14,5 тыс. человек, сейчас – почти 1 тыс.

"Российские оккупанты создают иллюзию восстановления жизни. Где-то воду откачивают с одной улицы на другую, из одного двора в другой. Откачивают с территорий общего пользования в реку Конку. Какая это будет экологическая безопасность в дальнейшем, неизвестно", – рассказала Линник.

Также она сообщила, что медицинские и аптечные учреждения в общине не работают. Воду и продукты предоставляют церкви.

"Сегодня нет ни медицинских, ни банковских услуг, ни транспортных, ни жилищно-коммунальных. Водоснабжение в городе отсутствует. Люди самостоятельно доставляют воду себе в многоэтажки из частных усадеб. По состоянию на сейчас люди просто выживают", – сказала Линник.

Фотографии затопленных улиц в городе опубликовала жительница Голой Пристани Екатерина Гончарова. 16 июля она писала, что на некоторых улицах вода достигает пояса или даже груди.

"Мост" отмечает, что на улице 1 Мая (район магазина "АТБ") уровень воды местами достигает 40 см.

Кроме этого, улицы Парусная и Довженко перерыты большим количеством траншей с помощью которых стекает вода. Кто именно сделал эти траншеи, пока неизвестно. Также некоторые дома и заборы на этих улицах частично или полностью разрушены.