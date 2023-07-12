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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Музей "Голоса Мирных" Рината Ахметова опубликовал истории украинцев, которые пострадали от подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами

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Ночью 6 июня войска страны-агрессора РФ подорвали Каховскую ГЭС
Ночью 6 июня войска страны-агрессора РФ подорвали Каховскую ГЭС
Фото: Укргідроенерго / Facebook

На сайте музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова опубликованы новые истории украинцев, которые стали жертвами подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Об этом 12 июля сообщается на странице проекта в Facebook.

Жительница временно оккупированной Новой Каховки Елена поделилась с музеем своей историей на условиях анонимности. По ее словам, все отлично понимали, что дамба давно была заминирована изнутри. "Конечно, люди надеялись, что подрыва не произойдет, но это произошло. И все отлично знают, что ГЭС взорвали орки", – рассказала она.

У Анастасии Иванцев во временно оккупированных Олешках живут папа, мама, бабушка, тетя и брат. Ее история также опубликована на сайте музея. По словам женщины, после подрыва Каховской ГЭС ее близкие вынуждены были спасаться на чердаке.

Лиза Евсеева, архитектор и общественная активистка из Новой Каховки, занимается возрождением уникальной техники резьбы. Рассказывая свою историю, женщина призналась, что самой трагической датой для нее стало не 24 февраля, а 6 июня.

Рассказать свою историю музею "Голоса Мирных" можно на сайте проекта или позвонив по номеру бесплатной горячей линии (800) 509 001.

Контекст:

Ночью 6 июня войска страны-агрессора РФ подорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" заявили, что станция восстановлению не подлежит. Разрушена дамба Каховского водохранилища, произошел неконтролируемый паводок, затопило тысячи домов – преимущественно в Херсонской области и частично в Николаевской. 

В Херсонской области была объявлена эвакуация. На оккупированной части региона, которая больше пострадала от наводнения, она провалена, заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

17 июня стало известно, что российские оккупанты не пустили представителей ООН на затопленные территории левобережья Херсонской области.

Вечером 20 июня в МВД Украины сообщали, что в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС на подконтрольном Украине правобережье погиб 21 человек, в том числе пять – из-за прицельных выстрелов россиян. Еще 28 получили ранения, из них 16 – ликвидаторы.

СМИ идентифицировали оккупантов, которые удерживали Каховскую ГЭС в ночь подрыва.

Из-за подрыва дамбы в водохранилище произошел мор рыбы.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Ринат Ахметов, война России против Украины, подрыв Каховской ГЭС
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