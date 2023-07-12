Музей "Голоса Мирных" Рината Ахметова опубликовал истории украинцев, которые пострадали от подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами

Жительница временно оккупированной Новой Каховки Елена поделилась с музеем своей историей на условиях анонимности. По ее словам, все отлично понимали, что дамба давно была заминирована изнутри. "Конечно, люди надеялись, что подрыва не произойдет, но это произошло. И все отлично знают, что ГЭС взорвали орки", – рассказала она.

У Анастасии Иванцев во временно оккупированных Олешках живут папа, мама, бабушка, тетя и брат. Ее история также опубликована на сайте музея. По словам женщины, после подрыва Каховской ГЭС ее близкие вынуждены были спасаться на чердаке.

Лиза Евсеева, архитектор и общественная активистка из Новой Каховки, занимается возрождением уникальной техники резьбы. Рассказывая свою историю, женщина призналась, что самой трагической датой для нее стало не 24 февраля, а 6 июня.

Рассказать свою историю музею "Голоса Мирных" можно на сайте проекта или позвонив по номеру бесплатной горячей линии (800) 509 001.