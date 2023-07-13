Из-за подрыва Россией Каховской ГЭС убытки рыбного хозяйства составили 9,8 млрд грн – Минагрополитики Украины

"Можно утверждать о полном уничтожении рыбы в Каховском водохранилище. Поскольку даже та рыба, которая была вынесена с потоком воды в низовьях Днепра в пределах Херсонской и Николаевской областей, оказалась на пойменных участках суши. [...] В общей сложности потеряно не менее 11 388,3 тонн рыбы", – сказал он.
По данным министра, общая сумма ущерба от прямой потери и от потери потомства вследствие ухудшения условий существования рыбы после уничтожения ГЭС составляет 9,8 млрд грн.
"Когда вода утекла, то площадь суши составила 150 тыс. га. И пока вода сходила, то забрала с собой рыбу и уничтожила все 85 рыбных хозяйств, расположенных ниже по течению: 49 – в Каховском водохранилище и 36 – в Днепровско-Бугской устьевой системе", – объяснил Сольский.
В интервью "Телеграфу", которое было опубликовано 11 июля, министр говорил, что восстанавливать Каховское водохранилище придется в течение трех-семи лет после завершения войны с РФ.
Ночью 6 июня войска страны-агрессора РФ подорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" заявили, что станция восстановлению не подлежит. Разрушена дамба Каховского водохранилища, произошел неконтролируемый паводок, затопило тысячи домов – преимущественно в Херсонской области и частично в Николаевской.
В Херсонской области была объявлена эвакуация. На оккупированной части региона, которая больше пострадала от наводнения, она провалена, заявлял президент Украины Владимир Зеленский.
17 июня стало известно, что российские оккупанты не пустили представителей ООН на затопленные территории левобережья Херсонской области.
Вечером 20 июня в МВД Украины сообщали, что в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС на подконтрольном Украине правобережье погиб 21 человек, в том числе пять – из-за прицельных выстрелов россиян. Еще 28 получили ранения, из них 16 – ликвидаторы.
СМИ идентифицировали оккупантов, которые удерживали Каховскую ГЭС в ночь подрыва.
Из-за подрыва дамбы в водохранилище произошел мор рыбы. Министерство здравоохранения Украины предупредило жителей, что собирать и употреблять в пищу погибшую рыбу опасно для здоровья – есть риск заражения ботулизмом.