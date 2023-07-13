Из-за подрыва Россией Каховской ГЭС убытки рыбного хозяйства составили 9,8 млрд грн – Минагрополитики Украины

"Можно утверждать о полном уничтожении рыбы в Каховском водохранилище. Поскольку даже та рыба, которая была вынесена с потоком воды в низовьях Днепра в пределах Херсонской и Николаевской областей, оказалась на пойменных участках суши. [...] В общей сложности потеряно не менее 11 388,3 тонн рыбы", – сказал он.

По данным министра, общая сумма ущерба от прямой потери и от потери потомства вследствие ухудшения условий существования рыбы после уничтожения ГЭС составляет 9,8 млрд грн.

"Когда вода утекла, то площадь суши составила 150 тыс. га. И пока вода сходила, то забрала с собой рыбу и уничтожила все 85 рыбных хозяйств, расположенных ниже по течению: 49 – в Каховском водохранилище и 36 – в Днепровско-Бугской устьевой системе", – объяснил Сольский.

В интервью "Телеграфу", которое было опубликовано 11 июля, министр говорил, что восстанавливать Каховское водохранилище придется в течение трех-семи лет после завершения войны с РФ.