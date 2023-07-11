Восстанавливать Каховское водохранилище придется три – семь лет после войны – министр аграрной политики

"Из-за подрыва дамбы произошла огромная утечка из водохранилища и уровень воды упал значительно ниже точки входа в две системы, то есть такого большого источника орошения у нас по состоянию на сегодняшний день нет. Поэтому нужно закончить войну, отстроить дамбу, наполнить водохранилище. Соответственно, это займет не один год. После войны это точно три – семь лет. Сколько именно, зависит от многих факторов. До того времени этого источника воды не будет", – сказал он.

По словам министра, есть несколько вариантов временных решений, "но они нуждаются в обсуждении".

"Проект по восстановлению плотины уже разрабатывается. [...] Более 300 тыс. га земли остались без доступа к орошению. Очевидно, это большая площадь. Кроме того, фермеры, обрабатывавшие орошаемую землю, очень часто имели в аренде и не орошаемые площади, которые, по сути, дотировались ими в зависимости от сезона за счет орошаемых земель. Теперь им это делать будет труднее или невозможно. Поэтому размер проблемы значительно больше", – считает Сольский.

Он отметил, что после ухода воды из Каховского водохранилища сушей стали около 150 тыс. га земли и необходимо "сделать определенные юридические действия путем внесения изменений в законодательство, чтобы ничего с этой землей не произошло, потому что через год-два все забудут, что это за земля, начнут там что-то делать".

"И при восстановлении дамбы будут проблемы. Мы подготовили законопроект, в течение двух недель внесем, должны сделать определенные юридические оговорки, чтобы эта проблема не создала потом другие проблемы", – объяснил Сольский.