Восстанавливать Каховское водохранилище придется три – семь лет после войны – министр аграрной политики

"Из-за подрыва дамбы произошла огромная утечка из водохранилища и уровень воды упал значительно ниже точки входа в две системы, то есть такого большого источника орошения у нас по состоянию на сегодняшний день нет. Поэтому нужно закончить войну, отстроить дамбу, наполнить водохранилище. Соответственно, это займет не один год. После войны это точно три – семь лет. Сколько именно, зависит от многих факторов. До того времени этого источника воды не будет", – сказал он.
По словам министра, есть несколько вариантов временных решений, "но они нуждаются в обсуждении".
"Проект по восстановлению плотины уже разрабатывается. [...] Более 300 тыс. га земли остались без доступа к орошению. Очевидно, это большая площадь. Кроме того, фермеры, обрабатывавшие орошаемую землю, очень часто имели в аренде и не орошаемые площади, которые, по сути, дотировались ими в зависимости от сезона за счет орошаемых земель. Теперь им это делать будет труднее или невозможно. Поэтому размер проблемы значительно больше", – считает Сольский.
Он отметил, что после ухода воды из Каховского водохранилища сушей стали около 150 тыс. га земли и необходимо "сделать определенные юридические действия путем внесения изменений в законодательство, чтобы ничего с этой землей не произошло, потому что через год-два все забудут, что это за земля, начнут там что-то делать".
"И при восстановлении дамбы будут проблемы. Мы подготовили законопроект, в течение двух недель внесем, должны сделать определенные юридические оговорки, чтобы эта проблема не создала потом другие проблемы", – объяснил Сольский.
Ночью 6 июня войска страны-агрессора РФ подорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" заявили, что станция восстановлению не подлежит. Разрушена дамба Каховского водохранилища, произошел неконтролируемый паводок, затопило тысячи домов – преимущественно в Херсонской области и частично в Николаевской.
В Херсонской области была объявлена эвакуация. На оккупированной части региона, которая больше пострадала от наводнения, она провалена, заявлял президент Украины Владимир Зеленский.
17 июня стало известно, что российские оккупанты не пустили представителей ООН на затопленные территории левобережья Херсонской области.
Вечером 20 июня в МВД Украины сообщали, что в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС на подконтрольном Украине правобережье погиб 21 человек, в том числе пять – из-за прицельных выстрелов россиян. Еще 28 получили ранения, из них 16 – ликвидаторы.
СМИ идентифицировали оккупантов, которые удерживали Каховскую ГЭС в ночь подрыва.
Из-за подрыва дамбы в водохранилище произошел мор рыбы.