Оккупанты атаковали Берислав, пострадал 40-летний мужчина – Херсонская ОВА

"Россияне атаковали Берислав, – сказано в сообщении. – Ранения получил 40-летний мужчина, который находился на улице возле своего дома. Ему на помощь направляется бригада "скорой".

Оккупанты за прошедшие сутки 45 раз обстреляли Херсонскую область, проинформировали в ОВА утром 21 июля.