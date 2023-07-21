Оккупанты атаковали Берислав, пострадал 40-летний мужчина – Херсонская ОВА

"Россияне атаковали Берислав, – сказано в сообщении. – Ранения получил 40-летний мужчина, который находился на улице возле своего дома. Ему на помощь направляется бригада "скорой".
Оккупанты за прошедшие сутки 45 раз обстреляли Херсонскую область, проинформировали в ОВА утром 21 июля.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.