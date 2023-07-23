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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты усилили репрессии против работников ЗАЭС, специалистов избивают и отбирают у них деньги – Генштаб ВСУ

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года
ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты усилили репрессии в отношении сотрудников захваченной Запорожской атомной электростанции. Об этом 23 июля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Во временно захваченном городе Энергодар Запорожской области оккупанты усилили репрессии против работников ЗАЭС, которые отказываются сотрудничать и заключать контракты с российской оккупационной администрацией. В то же время, украинцы продолжают сопротивляться: не выходят на работу, саботируют выполнение решений оккупационной администрации и тому подобное", – говорится в сообщении.

Репрессии против работников АЭС проводят росгвардейцы и ФСБшники.

"В свою очередь к таким работникам захватчики применяют меры психологического и физического воздействия. Сотрудники Росгвардии и ФСБ РФ используют запугивание, угрозы, шантаж, а также избивают украинских специалистов, отбирают у них наличные, средства с банковских карт, изымают мобильные телефоны", – подчеркнули в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02mgJqhCpr3VKQNFsFVQoXpUtoXuNGNrnGfQatH9TysTSKnRD2e2qaw6WLnrJ3WfSTl

Контекст:

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.

Украина настаивает на выводе российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ФСБ, АЭС, репрессии, украинцы, война России против Украины, Росгвардия, Энергодар, российские оккупанты, ЗАЭС
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