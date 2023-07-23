Оккупанты усилили репрессии против работников ЗАЭС, специалистов избивают и отбирают у них деньги – Генштаб ВСУ

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года Фото: depositphotos.com

"Во временно захваченном городе Энергодар Запорожской области оккупанты усилили репрессии против работников ЗАЭС, которые отказываются сотрудничать и заключать контракты с российской оккупационной администрацией. В то же время, украинцы продолжают сопротивляться: не выходят на работу, саботируют выполнение решений оккупационной администрации и тому подобное", – говорится в сообщении.

Репрессии против работников АЭС проводят росгвардейцы и ФСБшники.

"В свою очередь к таким работникам захватчики применяют меры психологического и физического воздействия. Сотрудники Росгвардии и ФСБ РФ используют запугивание, угрозы, шантаж, а также избивают украинских специалистов, отбирают у них наличные, средства с банковских карт, изымают мобильные телефоны", – подчеркнули в Генштабе.