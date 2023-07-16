В украинской разведке оценили вероятность российского теракта на ЗАЭС и заводе "Крымский титан"

Говорить о том, что теракт на ЗАЭС – это решенный сценарий, пока рано, отметили в ГУР Минобороны Украины Фото: EPA

"К сожалению, эти важные объекты – "Крымский титан" и "Запорожская станция" – находятся под оккупацией... Там проведены работы по минированию объектов, на территории ЗАЭС и завода "Титан". Ситуация пока не изменилась и разминирование там не происходило. Продолжается политика шантажа", – сказал Юсов.

По его словам, говорить о том, что теракт – это решенный сценарий, пока рано.

"Это не так. Но эта угроза существует, пока на этом и других важных объектах находятся рашисты и российские оккупанты", – резюмировал представитель украинской разведки.

2 июня глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявлял, что российские оккупанты готовят провокацию на заводе "Крымский титан". Он, ссылаясь на данные сил сопротивления, отметил, что россияне завезли на "Крымский титан" взрывчатку и минируют территорию.

Если РФ подорвет "Крымский титан", последствия будут и для соседних стран, в частности – Турции, Румынии и Молдовы, указали ВСУ.