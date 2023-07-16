В украинской разведке оценили вероятность российского теракта на ЗАЭС и заводе "Крымский титан"

"К сожалению, эти важные объекты – "Крымский титан" и "Запорожская станция" – находятся под оккупацией... Там проведены работы по минированию объектов, на территории ЗАЭС и завода "Титан". Ситуация пока не изменилась и разминирование там не происходило. Продолжается политика шантажа", – сказал Юсов.
По его словам, говорить о том, что теракт – это решенный сценарий, пока рано.
"Это не так. Но эта угроза существует, пока на этом и других важных объектах находятся рашисты и российские оккупанты", – резюмировал представитель украинской разведки.
2 июня глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявлял, что российские оккупанты готовят провокацию на заводе "Крымский титан". Он, ссылаясь на данные сил сопротивления, отметил, что россияне завезли на "Крымский титан" взрывчатку и минируют территорию.
Если РФ подорвет "Крымский титан", последствия будут и для соседних стран, в частности – Турции, Румынии и Молдовы, указали ВСУ.
Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.
20 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.
Буданов заявил в интервью 23 июня, что в России уже разработан и утвержден план подрыва ЗАЭС. По его оценке, "никогда ситуация не была настолько серьезной".
4 июля Генштаб ВСУ сообщил, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. 5 июля СМИ опубликовали спутниковые снимки этих предметов.
6 июля Буданов заявил, что вероятность российского теракта на оккупированной Запорожской АЭС уменьшается.
По данным Запорожской ОВА на 13 июля, на ЗАЭС находится около 500 россиян – военных и гражданских работников станции. Украинских сотрудников ЗАЭС не допускают в зоны, где находится оружие и взрывчатка, добавили в ОВА.