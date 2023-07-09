Россия отправила Росгвардию на ЗАЭС после публикации карты минирования станции – ГУР МО

"Это определенный привет всем "голубям мира", которые говорят за границей, что не видят – возможно, у них проблемы со зрением – каких-то проблем в действиях оккупантов. С другой стороны, это сигнал оккупантам, что украинцы все видят", – прокомментировал Юсов публикацию карты.
По его словам, обнародовано не все. Карта показывает минно-взрывные заграждения, но есть еще заминированная техника, грузовики со взрывчаткой на территории станции и так далее, при этом минирование продолжается. Юсов отметил, что оккупанты уже отреагировали на обнародование этой информации.
"Срочно представители Росгвардии – именно они отвечают в оккупационном корпусе за ситуацию на Запорожской атомной станции – выехали, чтобы вносить соответствующие коррективы, которые, впрочем, тоже не будут для нас представлять какую-то тайну", – сказал Юсов.
Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.
20 июня Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.
Зеленский сообщил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.
Буданов заявил в интервью 23 июня, что в России уже разработан и утвержден план подрыва ЗАЭС. По его оценке, "никогда ситуация не была настолько серьезной".
4 июля Генштаб ВСУ сообщил, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. 5 июля СМИ опубликовали спутниковые снимки этих предметов.