Россия отправила Росгвардию на ЗАЭС после публикации карты минирования станции – ГУР МО

"Это определенный привет всем "голубям мира", которые говорят за границей, что не видят – возможно, у них проблемы со зрением – каких-то проблем в действиях оккупантов. С другой стороны, это сигнал оккупантам, что украинцы все видят", – прокомментировал Юсов публикацию карты.

По его словам, обнародовано не все. Карта показывает минно-взрывные заграждения, но есть еще заминированная техника, грузовики со взрывчаткой на территории станции и так далее, при этом минирование продолжается. Юсов отметил, что оккупанты уже отреагировали на обнародование этой информации.

"Срочно представители Росгвардии – именно они отвечают в оккупационном корпусе за ситуацию на Запорожской атомной станции – выехали, чтобы вносить соответствующие коррективы, которые, впрочем, тоже не будут для нас представлять какую-то тайну", – сказал Юсов.