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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия отправила Росгвардию на ЗАЭС после публикации карты минирования станции – ГУР МО

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Юсов рассказал о реакции РФ на обнародование съемы минирования АЭС
Юсов рассказал о реакции РФ на обнародование съемы минирования АЭС
Фото: gur.gov.ua

Россия уже отреагировала на публикацию Главным управлением разведки Минобороны Украины карты минирования оккупантами Запорожской АЭС. Об этом рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов 8 июля в эфире телемарафона, видео опубликовал YouTube-канал "Ми – Україна".

"Это определенный привет всем "голубям мира", которые говорят за границей, что не видят – возможно, у них проблемы со зрением – каких-то проблем в действиях оккупантов. С другой стороны, это сигнал оккупантам, что украинцы все видят", – прокомментировал Юсов публикацию карты.

По его словам, обнародовано не все. Карта показывает минно-взрывные заграждения, но есть еще заминированная техника, грузовики со взрывчаткой на территории станции и так далее, при этом минирование продолжается. Юсов отметил, что оккупанты уже отреагировали на обнародование этой информации.

"Срочно представители Росгвардии – именно они отвечают в оккупационном корпусе за ситуацию на Запорожской атомной станции – выехали, чтобы вносить соответствующие коррективы, которые, впрочем, тоже не будут для нас представлять какую-то тайну", – сказал Юсов.

 

Контекст:

Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.

20 июня Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.

Зеленский сообщил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.

Буданов заявил в интервью 23 июня, что в России уже разработан и утвержден план подрыва ЗАЭС. По его оценке, "никогда ситуация не была настолько серьезной"

4 июля Генштаб ВСУ сообщил, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. 5 июля СМИ опубликовали спутниковые снимки этих предметов.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Андрей Юсов, Запорожская АЭС, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, ЗАЭС
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