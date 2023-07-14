На ЗАЭС находится около 500 оккупантов – ОВА

"По нашей информации, вокруг станции и на самой станции есть случаи минирования... Если говорить о присутствии на самой станции военных, то около 500 российских захватчиков, не только военных, там есть и гражданские работники станции, находится на станции", – сказал Малашко.
Он отметил, что украинским властям неизвестно, чем именно заминировали станцию. Украинских сотрудников ЗАЭС не допускают в зоны, где находится оружие и взрывчатка.
Глава ОВА подчеркнул, что работников ЗАЭС заставляют получать российские паспорта, проводят "проверочные мероприятия" и зачастую подвергают пыткам. Так, бывший гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов побывал в пыточных. Сейчас он на подконтрольных украинским властям территориях и может давать свидетельства.
В ОВА отметили, что враг запугивает мирное население и второй год подряд своими действиями провоцирует возникновение техногенной катастрофы.
Также Малашко добавил, что все структуры региона готовы оперативно реагировать на чрезвычайную ситуацию.
Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.
20 июня начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.
Зеленский сообщил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.
Буданов заявил в интервью 23 июня, что в России уже разработан и утвержден план подрыва ЗАЭС. По его оценке, "никогда ситуация не была настолько серьезной".
4 июля Генштаб ВСУ сообщил, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. 5 июля СМИ опубликовали спутниковые снимки этих предметов.
6 июля Буданов заявил, что вероятность российского теракта на оккупированной Запорожской АЭС уменьшается.