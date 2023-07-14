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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На ЗАЭС находится около 500 оккупантов – ОВА

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На ЗАЭС находятся российские военные и ядерщики
На ЗАЭС находятся российские военные и ядерщики
Фото: EPA

На временно оккупированной Запорожской АЭС сейчас находится около полутысячи россиян. Об этом сообщил на брифинге 13 июля глава ОВА Юрий Малашко, видео опубликовала пресс-служба администрации.

"По нашей информации, вокруг станции и на самой станции есть случаи минирования... Если говорить о присутствии на самой станции военных, то около 500 российских захватчиков, не только военных, там есть и гражданские работники станции, находится на станции", –  сказал Малашко.

Он отметил, что украинским властям неизвестно, чем именно заминировали станцию. Украинских сотрудников ЗАЭС не допускают в зоны, где находится оружие и взрывчатка.

Глава ОВА подчеркнул, что работников ЗАЭС заставляют получать российские паспорта, проводят "проверочные мероприятия" и зачастую подвергают пыткам. Так, бывший гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов побывал в пыточных. Сейчас он на подконтрольных украинским властям территориях и может давать свидетельства. 

В ОВА отметили, что враг запугивает мирное население и второй год подряд своими действиями провоцирует возникновение техногенной катастрофы.

Также Малашко добавил, что все структуры региона готовы оперативно реагировать на чрезвычайную ситуацию. 

Контекст:

Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.

20 июня начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.

Зеленский сообщил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.

Буданов заявил в интервью 23 июня, что в России уже разработан и утвержден план подрыва ЗАЭС. По его оценке, "никогда ситуация не была настолько серьезной"

4 июля Генштаб ВСУ сообщил, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. 5 июля СМИ опубликовали спутниковые снимки этих предметов.

6 июля Буданов заявил, что вероятность российского теракта на оккупированной Запорожской АЭС уменьшается.

Теги: оккупация, Запорожская область, минирование, АЭС, Запорожская АЭС, война России против Украины, ЗАЭС, Юрий Малашко
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