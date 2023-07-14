На ЗАЭС находится около 500 оккупантов – ОВА

"По нашей информации, вокруг станции и на самой станции есть случаи минирования... Если говорить о присутствии на самой станции военных, то около 500 российских захватчиков, не только военных, там есть и гражданские работники станции, находится на станции", – сказал Малашко.

Он отметил, что украинским властям неизвестно, чем именно заминировали станцию. Украинских сотрудников ЗАЭС не допускают в зоны, где находится оружие и взрывчатка.

Глава ОВА подчеркнул, что работников ЗАЭС заставляют получать российские паспорта, проводят "проверочные мероприятия" и зачастую подвергают пыткам. Так, бывший гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов побывал в пыточных. Сейчас он на подконтрольных украинским властям территориях и может давать свидетельства.

В ОВА отметили, что враг запугивает мирное население и второй год подряд своими действиями провоцирует возникновение техногенной катастрофы.

Также Малашко добавил, что все структуры региона готовы оперативно реагировать на чрезвычайную ситуацию.