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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США предупредили Россию о неизбежной ответственности в случае ядерной катастрофы на ЗАЭС

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В случае спровоцированной аварии на ЗАЭС международное сообщество "абсолютно точно" призовет Россию к ответу Госдеп
В случае спровоцированной аварии на ЗАЭС международное сообщество "абсолютно точно" призовет Россию к ответу – Госдеп
Фото: ЕРА

США пристально следят за изменением ситуации на захваченной Россией Запорожской атомной станции в Энергодаре. Об этом на брифинге 10 июля заявил спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер, текстовую версию опубликовала пресс-служба Госдепа.

По его словам, американское дипломатическое ведомство приняло к сведению информацию о заминировании помещений станции, обнародованную президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июля.

Также, по мнению США, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно иметь полный доступ ко всем объектам станции. 

"Россия должна содействовать этому доступу на месте. Мы говорили об этом неоднократно... Российское руководство должно хорошо подумать, хотят ли они рисковать ядерной катастрофой. Потому что если это произойдет, международное сообщество абсолютно точно призовет Россию к ответу", – сказал Миллер.

Контекст:

Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.

20 июня начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.

Зеленский сообщил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.

Буданов заявил в интервью 23 июня, что в России уже разработан и утвержден план подрыва ЗАЭС. По его оценке, "никогда ситуация не была настолько серьезной"

4 июля Генштаб ВСУ сообщил, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. 5 июля СМИ опубликовали спутниковые снимки этих предметов.

6 июля Буданов заявил, что вероятность российского теракта на оккупированной Запорожской АЭС уменьшается.

Теги: Россия, Госдепартамент США, Запорожская АЭС, война России против Украины, Энергодар, российские оккупанты
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