США предупредили Россию о неизбежной ответственности в случае ядерной катастрофы на ЗАЭС

В случае спровоцированной аварии на ЗАЭС международное сообщество "абсолютно точно" призовет Россию к ответу – Госдеп Фото: ЕРА

По его словам, американское дипломатическое ведомство приняло к сведению информацию о заминировании помещений станции, обнародованную президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июля.

Также, по мнению США, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно иметь полный доступ ко всем объектам станции.

"Россия должна содействовать этому доступу на месте. Мы говорили об этом неоднократно... Российское руководство должно хорошо подумать, хотят ли они рисковать ядерной катастрофой. Потому что если это произойдет, международное сообщество абсолютно точно призовет Россию к ответу", – сказал Миллер.