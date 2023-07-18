Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается стабильным – "Энергоатом"

"Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС – стабилен. Несмотря на подрыв российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой. По состоянию на 9.00 18 июля фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе. В настоящее время он составляет 16,42 м", – сообщили в компании.
Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, – 10,96 м.
"Заметим, что в последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища, которое уничтожили рашисты", – говорится в сообщении.
При этом в компании напомнили, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, и с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.
Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.
20 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.
Буданов заявил в интервью 23 июня, что в России уже разработан и утвержден план подрыва ЗАЭС. По его оценке, "никогда ситуация не была настолько серьезной".
4 июля Генштаб ВСУ сообщил, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. 5 июля СМИ опубликовали спутниковые снимки этих предметов.
6 июля Буданов заявил, что вероятность российского теракта на оккупированной Запорожской АЭС уменьшается.
По данным Запорожской ОВА на 13 июля, на ЗАЭС находится около 500 россиян – военных и гражданских работников станции. Украинских сотрудников ЗАЭС не допускают в зоны, где находится оружие и взрывчатка, добавили в ОВА.