Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается стабильным – "Энергоатом"

ЗАЭС с весны 2022 года находится под оккупацией РФ Фото: EPA

"Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС – стабилен. Несмотря на подрыв российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой. По состоянию на 9.00 18 июля фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе. В настоящее время он составляет 16,42 м", – сообщили в компании.

Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, – 10,96 м.

"Заметим, что в последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища, которое уничтожили рашисты", – говорится в сообщении.

При этом в компании напомнили, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, и с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.