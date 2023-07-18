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Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается стабильным – "Энергоатом"

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ЗАЭС с весны 2022 года находится под оккупацией РФ
ЗАЭС с весны 2022 года находится под оккупацией РФ
Фото: EPA

Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской атомной электростанции остается стабильным. Об этом заявила пресс-служба "Энергоатома" в Telegram 18 июля.

"Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС – стабилен. Несмотря на подрыв российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой. По состоянию на 9.00 18 июля фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе. В настоящее время он составляет 16,42 м", – сообщили в компании.

Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, – 10,96 м.

"Заметим, что в последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища, которое уничтожили рашисты", – говорится в сообщении.

При этом в компании напомнили, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, и с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.

Контекст:

Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.

20 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.

Буданов заявил в интервью 23 июня, что в России уже разработан и утвержден план подрыва ЗАЭС. По его оценке, "никогда ситуация не была настолько серьезной".

4 июля Генштаб ВСУ сообщил, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. 5 июля СМИ опубликовали спутниковые снимки этих предметов.

6 июля Буданов заявил, что вероятность российского теракта на оккупированной Запорожской АЭС уменьшается.

По данным Запорожской ОВА на 13 июля, на ЗАЭС находится около 500 россиян – военных и гражданских работников станции. Украинских сотрудников ЗАЭС не допускают в зоны, где находится оружие и взрывчатка, добавили в ОВА.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Энергоатом, Запорожская АЭС, война России против Украины, ЗАЭС
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